У США хочуть збільшити військову допомогу Україні

Комітет з асигнувань Палати представників Конгресу США пропонує на 25 мільйонів доларів збільшити військову допомогу Україні в 2021 році. Це випливає з опублікованого комітетом у вівторок, 7 липня, проєкту військового бюджету. Отже, загальна допомога українській армії в 2021 фінансовому році, який почнеться вже в жовтні, може скласти 275 мільйонів доларів.

Додаткові засоби пропонується витратити на підготовку особового складу, озброєння, логістику та розвідку. В США цього року демократи в Палаті представників та республіканці в Сенаті запропонують два варіанти військового бюджету, котрі зведе разом узгоджувальна комісія.

Про рішення виділити Україні 250 мільйонів доларів військової допомоги в 2020 фінансовому році Пентагон оголосив у червні. Кошти планувати витратити на додаткове навчання військовослужбовців, закупівлю обладнання та консультації, "спрямовані на зміцнення здатності України ефективніше захищатися від російської агресії", підкреслили в оборонному відомстві США.

Як демократи, так і республіканці вносять до проєкту військового бюджету інстрименти стримування Росії. Якщо демократи передбачають виділення 3,8 мільярда доларів на стримування РФ у Європі, то республіканці включили в нього нові санкції проти газогону "Північний потік-2".