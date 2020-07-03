 У США хочуть збільшити військову допомогу Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2020

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Новини

У США хочуть збільшити військову допомогу Україні

Проєкт наступного військового бюджету від Палати представників передбачає виділення Україні військової допомоги на 275 мільйонів доларів. Це на 25 мільйонів більше, ніж планувалося раніше.

Капітолій - місцеперебування Конгресу США в Вашингтоні

Капітолій - місцеперебування Конгресу США в Вашингтоні

Комітет з асигнувань Палати представників Конгресу США пропонує на 25 мільйонів доларів збільшити військову допомогу Україні в 2021 році. Це випливає з опублікованого комітетом у вівторок, 7 липня, проєкту військового бюджету. Отже, загальна допомога українській армії в 2021 фінансовому році, який почнеться вже в жовтні, може скласти 275 мільйонів доларів.

Додаткові засоби пропонується витратити на підготовку особового складу, озброєння, логістику та розвідку. В США цього року демократи в Палаті представників та республіканці в Сенаті запропонують два варіанти військового бюджету, котрі зведе разом узгоджувальна комісія.

Про рішення виділити Україні 250 мільйонів доларів військової допомоги в 2020 фінансовому році Пентагон оголосив у червні. Кошти планувати витратити на додаткове навчання військовослужбовців, закупівлю обладнання та консультації, "спрямовані на зміцнення здатності України ефективніше захищатися від російської агресії", підкреслили в оборонному відомстві США.

Як демократи, так і республіканці вносять до проєкту військового бюджету інстрименти стримування Росії. Якщо демократи передбачають виділення 3,8 мільярда доларів на стримування РФ у Європі, то республіканці включили в нього нові санкції проти газогону "Північний потік-2".

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