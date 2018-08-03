У США померла легендарна "королева соулу" Арета Франклін

Співачка Арета Франклін померла в четвер, 16 серпня, в Детройті у США у віці 76-ти років. Про смерть легендарної виконавиці повідомили її родичі та близькі через агентку співачки Гвендолін Квінн. "Ми втратили матріархиню та скелю нашої родини", - цитує слова близьких померлої інформагенція AFP.

Арету Франклін називали "королевою соулу". Упродовж своєї музичної кар'єри вона отримала 18 премій "Греммі". Крім "Греммі", Франклін здобувала й інші нагороди. У 1987 році Франклін стала першою жінкою, чиє ім'я було внесено до "Залу слави рок-н-ролу". Такі пісні в її виконанні як Respect, Think та Chain of Fools стали хітами.

У 2010 році лікарі діагностували у Франклін рак. Останнім часом стан її здоров'я значно погіршився.