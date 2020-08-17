У США в Долині Смерті зафіксували найвищу температуру на планеті

У національному парку "Долина Смерті", що в американському штаті Каліфорнія, автоматизована вимірювальна система зафіксувала в неділю, 16 серпня, температуру 54,4 градуса за Цельсієм (130 градусів за Фаренгейтом). Показник був зафіксований протягом періоду сильної спеки на західному узбережжі Сполучених Штатів Америки.
Наразі точність цих даних перевіряє Національна метеорологічна служба США, яка уточнила, що вимірювання не було офіційним, повідомляє агентство АР.
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Якщо ж дані підтвердяться, то можна буде говорити про те, що це буде найвища температура, офіційно підтверджена з липня 1913 року. Тоді стовпчик термометра показував 56,67 градуса за Цельсієм, і цей рекорд також був зафіксований у Долині Смерті, хоч він досі залишається спірним.
Но дані із США відреагувала Всесвітня метеорологічна організація, яка у своєму Twitter повідомила, що теж буде працювати над перевіркою останніх показників.
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У пустельній Долині Смерті є місце, яке знаходиться на 85,9 метра нижче рівня моря і є найнижчою точкою в Північній Америці. Літня спека там настільки сильна, що туристам рекомендують випивати щонайменше чотири літри води щодня, возити додатковий запас води в своїх автомобілях, залишатися поруч з транспортними засобами і стежити за собою та іншими на предмет запаморочення, нудоти та інших симптомів потенційно смертельного теплового удару.
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Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці
Заморожене місто
Крижані морози охопили північ США через так званий розкол у полярному вихорі. Це маса холодного повітря, яке зазвичай залишається над Арктикою. Температура в Чикаго сягала -30 градусів за Цельсієм, які через холодний вітер сприймались як -46 градусів.
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Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці
Холодна смерть
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Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці
Замотані від голови до ніг
Люди, які прямують на роботу в Чикаго, вдягають на себе багато теплих речей, щоб захиститися від холоду. "У мене дві сорочки... у мене є балахон, у мене є велике зимове пальто, у мене є маска для обличчя й шапка, й мені все ще холодно", - поділився своїм досвідом менеджер магазину сендвічів Даніель Гонсалес.
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Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці
Затримки і анулювання
Погода спричинила хаос в аеропортах і на залізниці. Більш ніж 1800 рейсів було скасовано у двох головних аеропортах Чикаго. В аеропорту О'Хара в Чикаго наземним бригадам було дозволено перебувати просто неба не більше 15 хвилин, що призвело до затримки в обслуговуванні літаків.
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Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці
Пошта під час морозів
Погода вплинула на інші важливі служби. Поштова служба США була вимушена призупинити доставку пошти в деяких частинах штатів Індіана, Мічиган, Іллінойс, Огайо, Айова, Дакота і Небраска. Американський Червоний Хрест був змушений тимчасово призупинити збір донорської крові.
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Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці
Життя триває
Життя триває попри аномальний холод. На молочному підприємстві біля озера Метогга зовнішня температура була -28, коли співробітники о 4 ранку почали доїти 412 корів.
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Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці
Швидке заморожування
Коли температура опускається нижче -35 градусів за Цельсієм, вода замерзає майже миттєво. На фото: хтось спробував зробити бульбашку, яка водночас перетворилась на крижану кульку.
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Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці
Порятунок у сауні
Аномальні морози зіпсували настрій не всім. Ця компанія влаштувала сауну у дворі свого будинку. Непогана ідея для тренування серцево-судинної системи, якщо врахувати, що наступними днями очікується потепління, при якому в окремих містах температура повітря підскочить на понад 30 градусів.
Автор: Азад Сафаров, Луїза Врайт