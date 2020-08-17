У США в Долині Смерті зафіксували найвищу температуру на планеті

У національному парку "Долина Смерті", що в американському штаті Каліфорнія, автоматизована вимірювальна система зафіксувала в неділю, 16 серпня, температуру 54,4 градуса за Цельсієм (130 градусів за Фаренгейтом). Показник був зафіксований протягом періоду сильної спеки на західному узбережжі Сполучених Штатів Америки.

Наразі точність цих даних перевіряє Національна метеорологічна служба США, яка уточнила, що вимірювання не було офіційним, повідомляє агентство АР.

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Якщо ж дані підтвердяться, то можна буде говорити про те, що це буде найвища температура, офіційно підтверджена з липня 1913 року. Тоді стовпчик термометра показував 56,67 градуса за Цельсієм, і цей рекорд також був зафіксований у Долині Смерті, хоч він досі залишається спірним.

Но дані із США відреагувала Всесвітня метеорологічна організація, яка у своєму Twitter повідомила, що теж буде працювати над перевіркою останніх показників.

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У пустельній Долині Смерті є місце, яке знаходиться на 85,9 метра нижче рівня моря і є найнижчою точкою в Північній Америці. Літня спека там настільки сильна, що туристам рекомендують випивати щонайменше чотири літри води щодня, возити додатковий запас води в своїх автомобілях, залишатися поруч з транспортними засобами і стежити за собою та іншими на предмет запаморочення, нудоти та інших симптомів потенційно смертельного теплового удару.