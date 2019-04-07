 У Судані тривають масові демонстрації з вимогою відставки президента | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.04.2019

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Новини

У Судані тривають масові демонстрації з вимогою відставки президента

У столиці Судану тривають масові акції протесту з вимогою відставки нинішнього президента країни Омара аль-Башира. Під час виступів загинув один цивільний.

Учасники антипрезидентських протестів у Хартумі

Учасники антипрезидентських протестів у Хартумі

Тисячі суданців вийшли на вулиці столиці країни Хартум, вимагаючи відставки президента країни Омара аль-Башира, який перебуває при владі майже 30 років. Протести, котрі з новою силою спалахнули напередодні, тривають також і в неділю, 7 квітня, передає агенція новин AFP.

Учасники протесту другий день поспіль стоять поблизу штаб-квартири збройних сил Судану, на території якої розташовані також президентський палац і міністерство оборони країни. Скандуючи гасло "мир, справедливість, свобода", вони наполягають на зміні влади в країні.

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Напередодні повідомлялося про загибель одного цивільного під час протестів. Того дня поліція застосувала проти мітингарів сльозогінний газ та відтіснила їх від штаб-квартири збройних сил Судану. Нинішні протести стали наймасштабнішими з початку антипрезидентських виступів у грудні 2018 року.

Відтоді поліція неодноразово вдавалася до жорстких заходів проти демонстрантів. Утім, армію для придушення виступів населення влада країни поки що не застосовувала.

Згідно з офіційними даними, під час антипрезидентських акцій загинули вже 32 особи. Натомість правозахисна організація Human Rights Watch наводить інші цифри - 51 жертву, в тому числі медпрацівників та дітей.

До акцій протесту в грудні минулого року призвело подорожчання цін на хліб, але вже невдовзі мітингарі стали вимагати відставки президента, котрий авторитарно керує країною з кінця 1980-х років.

Омар аль-Башир прийшов до влади в 1989 році після путчу, який підтримали ісламісти. Міжнародний кримінальний суд (МКС) оголосив його в розшук за підозрою в скоєнні військових злочинів і проведенні геноциду в провінції Дарфур.

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