У Судані сформували перший уряд після повалення аль-Башира

Новий прем'єр-міністр Судану Абдалла Хамдок у четвер, 5 вересня, представив склад нового уряду країни. Формування перехідного уряд є частиною домовленостей між Військовою радою та коаліцією у складі опозиції і груп протестувальників. Відповідної домовленості сторони досягли на початку серпня.

Як повідомив Хамдок, до складу уряду увійшли щонайменше три жінки. Серед них - Асмаа Абдалла, яка стане першою жінкою, на чолі міністерства закордонних справ країни. Міністром фінансів призначений колишній економіст Світового банку Ібрагім Бадаві, повідомиляє агенція новин AP.

Хамдок назвав імена 18 міністрів, зазначивши, що ще двох очільників відомств призначать згодом. При цьому військові призначили своїх представників в уряді - міністерство оборони очолив генерал-лейтенант Гамал Омар, а внутрішніх справ - Ідрисс аль-Трайфі. Згідно з домовленостями, уряд правитиме три роки до проведення виборів.

Як повідомлялося, 12 квітня внаслідок військового перевороту від влади було усунуто багаторічного президента Судану Омара аль-Башира. Зараз він перебуває у в'язниці. Функції уряду перебрала на себе Військова рада. Однак очільники акцій протесту, спрямованих проти 75-річного аль-Башира, не прийняли нову владу і закликали до подальшого опору. Відтоді в столиці країни Хартумі тривали багатотисячні демонстрації з вимогою сформувати цивільний перехідний уряд.

15 травня військові та опозиція досягли згоди щодо перехідного періоду та формування спільного тимчасового уряду. Втім, згодом переговори зайшли в глухий кут та були перервані, оскільки військові та опозиціонери не могли визначити, хто саме - військовий чи цивільний - має очолити уряд. На початку червня Військова рада наказала розігнати наметовий табір опозиції в Хартумі, під час чого загинули понад 130 людей. Опозиція тоді почала масштабну акцію громадянської непокори. Пізніше правляча Військова рада і альянс "За свободу і зміни" - коаліція в складі опозиції і протестних груп - досягли угоди про формування спільного урядового органу на трирічний перехідний період. Сторони урочисто підписали конституційну декларацію 17 серпня.