У столиці Албанії стались сутички демонстрантів з поліцією

Кілька тисяч протестувальників зібралися в суботу, 11 травня, перед будівлею парламенту та офісом прем'єра у Тирані з вимогою відставки голови Ради міністрів Еді Рами. Вони закидали будівлі та поліцейських пляшками із запалювальною сумішшю і петардами. Правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ і водомети. За даними силовиків та журналістів, не менше дванадцяти співробітників поліції, а також демонстранти дістали поранень.

Албанську соціалістичну партію звинувачують у корупції

Протести в Албанії почалися в лютому цього року. Опозиція вимагає проведення нових виборів і відставки Рами, який обімає посаду з 2013 року. Правлячу Албанську соціалістичну партію та її голову звинувачують у фальшуванні результатів виборів та корупції. В кінці лютого понад 60 депутатів від Демократичної партії Албанії та її союзників здали свої мандати на знак протесту.

Лідер демократів Люльзім Баша особливо наголосив на необхідності "звільнити Албанію від злочинів" і зробити її схожою на інші країни Європи. Протестні акції триватимуть, а їхній масштаб зростатиме, поки албанська влада тримає країну "далеко від Європи", заявив Баша, виступаючи перед демонстрантами.

ЄС та США визнають нинішній уряд Албанії як легітимний.

Республіка Албанія з населенням в 2,9 мільйона осіб є однією з найбідніших держав Європи. У 2019 влада сподівається розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу.