 У Стамбулі будують перший християнський храм в історії сучасної Туреччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.08.2019

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Новини

У Стамбулі будують перший християнський храм в історії сучасної Туреччини

У Стамбулі почали будувати храм Сирійської православної церкви. Він стане першим християнським храмом, який збудують у сучасній Туреччині.

У Стамбулі почали будувати першу церкву в історії сучасної Туреччини

Митрополит Юсуф Четін (ліворуч) та президент Туреччини Реджеп Ердоган на церемонії початку будівництва храму

У Стамбулі в суботу, 3 серпня, почалося будівництво храму Сирійської православної церкви, який стане першим християнським храмом, який побудують з часу створення республіканської Туреччини 96 років тому, повідомляє агенція dpa з посиланням на турецьке агентство Anadolu.

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У столиці Туреччини на муніципальних виборах мера лідирує представник опозиції, тоді як у Стамбулі перемагає представник партії президента Ердогана. (31.03.2019)

На повторних виборах мера Стамбула кандидат від опозиційної НРП Екрем Імамоглу суттєво випереджає представника правлячої ПСР Біналі Їлдирима. Це є важливою перемогою для турецької демократії, впевнений Еркан Арікан. (24.06.2019)

Сирійська громада звернулася до турецького уряду щодо зведення нової церкви в Стамбулі десять років тому. Місцева влада погодилась побудувати її у 2015 році. З того часу почалася робота над оформленням дозволів на будівництво. "Це історичний день", - заявив митрополит Сирійської православної церкви Стамбулу та Анкари Юсуф Четін.

Очікується, що будівництво церкви завершиться через два роки. У ній будуть проводитися служби для 17 тисяч сирійців-християн, котрі проживають у Стамбулі. Ще вісім тисяч сирійських віруючих проживають на сході та південному сході Туреччини.

Мусульмани складають понад 99 відсотків населення Туреччини, яка є світською країною згідно з її конституцією. Раніше турецьким християнським меншинам дозволяли лише ремонтувати старі церкви, а будувати нові - ні.

  • Океанографічний музей у колишній церкві в Штральзунді

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Океанографічний музей

    Монастир Святої Катерини в Штральзунді - зразок північнонімецької готики та один з найстаріших храмів на узбережжі Балтійського моря. Його заснували у XIII столітті. Сьогодні в його стінах на трьох рівнях розмістили експозицію Океанографічного музею. Це один з прикладів того, як в Німеччині використовують приміщення колишніх церков, які закрилися через зменшення кількості парафіян.

  • Центр зі скелелазіння в колишній церкві

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Центр зі скелелазіння

    Висока стеля та просторе приміщення - що іще потрібно для організації центру зі скелелазіння! Колишня церква Святого Петра у західнонімецькому місті Менхенгладбах ідеально для цього підійшла. Тож тепер перетворений на скеледром храм божий ніколи не залишається пустим.

  • Ресторан і коктейль-бар

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Ресторан і коктейль-бар

    Старовинну церкву Мартінікірхе в Білефельді сьогодні не впізнати. Після ремонту її переобладнали на ресторан та коктейль-бар класу "люкс". Від відвідувачів відбою немає. Столик слід замовляти щонайменше за кілька днів наперед.

  • Концертна зала в колишньому храмі

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Концертна зала

    Майже 17 років минуло відтоді, як церква Марієнкірхе в Нойбранденбурзі (федеральна земля Мекленбург - Передня Померанія) стала розкішною концертною залою. Вона розрахована на 850 людей. У переобладнання колишнього храму божого інвестували майже 16 мільйонів євро.

  • Житловий будинок в колишній церкві

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Житловий будинок

    А ось новоапостольську церкву в Офтердінгені неподалік Тюбінгена перетворили на житловий будинок. Належить він подружжю. В Німеччині таке - не рідкість. Багато колишніх храмів нині використовують для проживання, тим паче, що ціни на таку нерухомість не кусаються. Трапляється, що закриті сакральні споруди навіть виставляють на аукціон.

  • Бібліотека та музей музичних інструментів у колишній церкві

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Бібліотека та музей музичних інструментів

    Монастир Святого Магнуса, який збудували в баварському Фюссені в період з IX до XVIII століття, став прикладом поєднання різноманітних архітектурних стилів, зокрема й італійського барокко. Споруда добре збереглася і є однією з головних місцевих історичних пам'яток. Зараз в церкві розмістилися бібліотека та музей, в якому можна побачити колекцію лютень і скрипок, що їх виготовили майстри Фюссена.

  • Музей монастирської культури під Падерборном

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Музей монастирської культури

    П'ять з половиною столітть нараховує історія Дальгаймського монастиря під Падерборном (Північний Рейн - Вестфалія). За цей час він зазнав немало лихоліть та змін, але завжди впливав на життя міста. 2007 року тут відкрили унікальний Музей монастирської культури. Відвідувачі можуть ознайомитися, зокрема, зі старовинними рецептами пива та оглянути монастирську броварню, яке дуже добре збереглася.

  • Арт-галерея

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Арт-галерея

    Рафаель Яблонка - один з найвпливовіших галеристів Німеччині, Австрії та Швейцарії. В його арт-галереях можна побачити шедеври світового мистецтва. Нещодавно Яблонка відкрив новий філіал, спеціально для якого придбав "Каплицю Бема". Так називають колишню церкву Святої Урсули, яку звели в 1950-ті роки за проектом видатного німецького архітектора Ґотфріда Бема в містечку Гюрт під Кельном.

  • Міський музей в колишній церкві

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Музейна експозиція

    У колишньої монастирської церкви з саксонського Циттау з'явилася нова перспектива. Після реконструкції у будівлі розташували експозицію міського музею, в якій представили твори живопису та старовинні надгробки.

    Автор: Наталія Корольова


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На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

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