У Стамбулі будують перший християнський храм в історії сучасної Туреччини

У Стамбулі в суботу, 3 серпня, почалося будівництво храму Сирійської православної церкви, який стане першим християнським храмом, який побудують з часу створення республіканської Туреччини 96 років тому, повідомляє агенція dpa з посиланням на турецьке агентство Anadolu.

Сирійська громада звернулася до турецького уряду щодо зведення нової церкви в Стамбулі десять років тому. Місцева влада погодилась побудувати її у 2015 році. З того часу почалася робота над оформленням дозволів на будівництво. "Це історичний день", - заявив митрополит Сирійської православної церкви Стамбулу та Анкари Юсуф Четін.

Очікується, що будівництво церкви завершиться через два роки. У ній будуть проводитися служби для 17 тисяч сирійців-християн, котрі проживають у Стамбулі. Ще вісім тисяч сирійських віруючих проживають на сході та південному сході Туреччини.

Мусульмани складають понад 99 відсотків населення Туреччини, яка є світською країною згідно з її конституцією. Раніше турецьким християнським меншинам дозволяли лише ремонтувати старі церкви, а будувати нові - ні.