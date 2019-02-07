 У справі про отруєння Скрипалів з′явились ще двоє підозрюваних - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.02.2019

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Новини

У справі про отруєння Скрипалів з'явились ще двоє підозрюваних - ЗМІ

Британська поліція незабаром надасть владі країни докази причетності ще двох росіян до отруєння Скрипалів, пише видання Daily Mail. Справа налічує вже п'ятеро громадян РФ в статусі підозрюваних.

Отруєння родини Скрипаль у Великобританії

Поліція Великобританії підозрює ще двох громадян Росії в причетності до отруєння в британському Солсбері колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Про це в п'ятницю, 8 лютого, повідомила британська газета Daily Mail з посиланням на неназваних високопоставлених співрозмовників у органах безпеки, знайомих з перебігом розслідування. Таким чином, у справі про отруєння Скрипалів у статусі підозрюваних налічується вже п'ятеро росіян.

У березні 2018 року двоє нових підозрюваних подали заяви на отримання британських туристичних віз, пише видання. Поліція вважає, що вони прибули до Сполученого Королівства окремо від інших імовірних злочинців.

На думку слідства, після операції, в якій їм відводилася набагато менша роль, обидва підозрюваних громадянина РФ повернулися на батьківщину. Упродовж кількох наступних тижнів правоохоронні органи мають намір надати британському уряду докази їхньої причетності до злочину, додає Daily Mail.

Випадки отруєння "Новачком" у Великобританії

Сергій Скрипаль і його донька Юлія були отруєні в Солсбері в березні 2018 року. За версією слідства, отруту - нервово-паралітичну речовину "Новачок" - розмістили на ручці дверей будинку Скрипалів. Після тривалого лікування Скрипалі вижили, а їхнє нинішнє місце перебування тримається в таємниці.

У червні в британському місті Еймсбері були госпіталізовані громадяни Великобританії Чарлі Роулі і його подруга Дон Стерджес. Згодом було встановлено, що вони були отруєні тією ж речовиною, що і Скрипалі. Отрута, ймовірно, містилася у флаконі з-під парфумів. Пізніше Стерджес померла. Російська сторона заперечує причетність до обох інцидентів.

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Співрозробник "Новачка": хімічний склад розкриває російське походження (21.03.2018)

Троє підозрюваних - імовірні співробітники військової розвідки РФ

Лондон звинуватив у злочині імовірних співробітників Головного управління Генштабу ЗС Росії (колишнього ГРУ) Руслана Боширова і Олександра Петрова. Слідство визнавало, що їхні імена можуть бути вигаданими. Пізніше в справі з'явився третій підозрюваний - офіцер російської військової розвідки, який прибув до Великобританії з паспортом на ім'я Сергія Федотова.

Групи розслідувачів Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team і "Проект" дізналися подробиці з біографії Боширова і Петрова і назвали їхні справжні імена - Анатолій Чепіга та Олександр Мишкін. Пізніше Bellingcat і The Insider повідомили, що Федотов може бути причетним до спроби отруєння болгарського бізнесмена Еміліана Гебрева в 2015 році.

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Скрипаль-Хашоггі: чи можна порівнювати обидві справи? (19.10.2018)

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В ході розслідування замаху на Сергія Скрипаля Скотленд-Ярд виявив, що російська розвідка може бути причетна до загибелі відомих бізнесменів Олександра Перепелічного і Скота Янга, пише The Sunday Times. (09.12.2018)  

Санкції за отруєння Скрипаля: ЄС оприлюднив імена розвідників з РФ

ЄС затвердив санкції проти чотирьох росіян, підозрюваних у причетності до отруєння Сергія Скрипаля в Солсбері. Це перші санкції ЄС за застосування хімічної зброї. (21.01.2019)  

ЗМІ: Лондон знає все про замах на Скрипаля

Владі Великобританії повністю зрозуміла картина організації отруєння колишнього агента Сергія Скрипаля та його доньки, пише The Telegraph. За даними джерел видання, ланцюг тягнеться до президента РФ Путіна. (07.01.2019)  

ЄС узгодив санкції проти російських розвідників через "Новачок"

Посли країн ЄС узгодили санкції проти офіцерів ГРУ, причетних до отруєння Сергія Скрипаля та його доньки. Офіційне схвалення штрафних заходів очільниками МЗС країн Євросоюзу очікується 21 січня. (17.01.2019)  

Аудіо й відео до теми

Скрипаль-Хашоггі: чи можна порівнювати обидві справи? (19.10.2018)  

Співрозробник "Новачка": хімічний склад розкриває російське походження (21.03.2018)  

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Großbritannien: Scotland Yard veröffentlicht Fotos der Hauptverdächtigen im Fall Skripal

ЗМІ: Лондон знає все про замах на Скрипаля 07.01.2019

Владі Великобританії повністю зрозуміла картина організації отруєння колишнього агента Сергія Скрипаля та його доньки, пише The Telegraph. За даними джерел видання, ланцюг тягнеться до президента РФ Путіна.

Putin beim russischen Militärgeheimdienst GRU

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У Лондоні вважають, що саме уряд Володимира Путіна "контролює, фінансує та керує" ГРУ, тож кінцева відповідальність за отруєння Сергія Скрипаля і його доньки лежить на самому Путіні.

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