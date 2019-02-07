У справі про отруєння Скрипалів з'явились ще двоє підозрюваних - ЗМІ

Поліція Великобританії підозрює ще двох громадян Росії в причетності до отруєння в британському Солсбері колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Про це в п'ятницю, 8 лютого, повідомила британська газета Daily Mail з посиланням на неназваних високопоставлених співрозмовників у органах безпеки, знайомих з перебігом розслідування. Таким чином, у справі про отруєння Скрипалів у статусі підозрюваних налічується вже п'ятеро росіян.

У березні 2018 року двоє нових підозрюваних подали заяви на отримання британських туристичних віз, пише видання. Поліція вважає, що вони прибули до Сполученого Королівства окремо від інших імовірних злочинців.

На думку слідства, після операції, в якій їм відводилася набагато менша роль, обидва підозрюваних громадянина РФ повернулися на батьківщину. Упродовж кількох наступних тижнів правоохоронні органи мають намір надати британському уряду докази їхньої причетності до злочину, додає Daily Mail.

Випадки отруєння "Новачком" у Великобританії

Сергій Скрипаль і його донька Юлія були отруєні в Солсбері в березні 2018 року. За версією слідства, отруту - нервово-паралітичну речовину "Новачок" - розмістили на ручці дверей будинку Скрипалів. Після тривалого лікування Скрипалі вижили, а їхнє нинішнє місце перебування тримається в таємниці.

У червні в британському місті Еймсбері були госпіталізовані громадяни Великобританії Чарлі Роулі і його подруга Дон Стерджес. Згодом було встановлено, що вони були отруєні тією ж речовиною, що і Скрипалі. Отрута, ймовірно, містилася у флаконі з-під парфумів. Пізніше Стерджес померла. Російська сторона заперечує причетність до обох інцидентів.

Дивитись відео 01:52 Now live 01:52 хв Поділитись Співрозробник "Новачка": хімічний склад розкриває російське походження (21.03.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2uh0G Співрозробник "Новачка": хімічний склад розкриває російське походження (21.03.2018)

Троє підозрюваних - імовірні співробітники військової розвідки РФ

Лондон звинуватив у злочині імовірних співробітників Головного управління Генштабу ЗС Росії (колишнього ГРУ) Руслана Боширова і Олександра Петрова. Слідство визнавало, що їхні імена можуть бути вигаданими. Пізніше в справі з'явився третій підозрюваний - офіцер російської військової розвідки, який прибув до Великобританії з паспортом на ім'я Сергія Федотова.

Групи розслідувачів Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team і "Проект" дізналися подробиці з біографії Боширова і Петрова і назвали їхні справжні імена - Анатолій Чепіга та Олександр Мишкін. Пізніше Bellingcat і The Insider повідомили, що Федотов може бути причетним до спроби отруєння болгарського бізнесмена Еміліана Гебрева в 2015 році.