 У спальному вагоні по Європі заради задоволення та захисту клімату | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 25.11.2019

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Європа

У спальному вагоні по Європі заради задоволення та захисту клімату

Потяг замість автомобіля чи літака: у ФРН та Австрії завдяки зростанню екологічної свідомості та підтримці влади збільшується попит на поїздки залізницею.

Нічний потяг Nightjet

Нічний потяг Nightjet австрійської залізниці ÖBB

Здавалося би, хто ще готовий в наші дні мандрувати в центрі Європи в спальних вагонах, якщо можна швидше (а часто й дешевше) дістатися мети на літаку, доїхати на авто чи на денному швидкісному потязі? В Україні, де внутрішні авіаквитки дорогі, а швидкісне залізничне сполучення ще тільки розвивається, це звична справа. А от більшість жителів країн ЄС знайомі зі спальними вагонами хіба що за екранізаціями роману Агати Крісті "Вбивство в Східному експресі".

ÖBB відкриває нові маршрути та замовляє потяги в Siemens

Однак саме в наші дні в центрі Європи попит на такі поїздки почав помітно зростати. В австрійської державної залізничної компанії ÖBB, що пропонує 26 маршрутів зі спальними вагонами, на деяких з них зростання пасажиропотоку в першому півріччі 2019 року перевищило 10 відсотків. Наприклад, на таких напрямках, як Відень-Гамбург, Відень-Цюрих або Мюнхен-Рим.

Тому ÖBB запроваджує тепер новий маршрут: із січня 2020 року її нічні фірмові потяги Nightjet двічі на тиждень будуть курсувати між Віднем та Брюсселем. Оголошення про це "викликало просто бурю захоплення" серед австрійців у Брюсселі, свідчить інформаційний портал Belgieninfo, створений німецькомовними експатами, що працюють у Бельгії, зокрема в структурах Європейського Союзу. Як відзначають на сайті, "мандрувати Європою потягом знову відповідає духові часу".

Очевидна прикмета цього нового духу часу - зростання екологічної свідомості. Її відчуває й керівник ÖBB Андреас Матте (Andreas Matthä). За його словами, дискусії про захист клімату явно сприяють зростанню попиту на поїздки в спальних вагонах. "Так що на цьому ми не зупинимося", - оголосив він, презентуючи новий маршрут до столиці ЄС. Уже прийнято рішення запустити в грудні 2020 року Nightjet за маршрутом Відень-Амстердам. А німецькому концерну Siemens тим часом замовили 13 нових таких потягів, які австрійська залізниця отримає в найближчі два роки.

Пасажири відпочивають у спальному вагоні ÖBB, що прямує з Цюриха до Гамбурга

Пасажири відпочивають у спальному вагоні ÖBB, що прямує з Цюриха до Гамбурга

Грета Тунберг породила "відчуття сорому за польоти"

Німецьке інформаційне агентство dpa навіть запитує, чи не почався "ренесанс спальних вагонів". У статті під показовим заголовком "Привіт від Грети" відзначається, що після того, як юна шведська екоактивістка Грета Тунберг у січні цього року 65 годин їхала потягами зі Стокгольма в швейцарський Давос і назад, щоб виступити перед учасниками Всесвітнього економічного форуму, "у багатьох виникло відчуття сорому через шкоду, якої авіаперельоти завдають клімату".

У німецькій мові навіть з'явилося слово Flugscham ("сором за політ"). Аналогічне шведське слово Flygskam з'явилося ще на початку 2018 року, коли про Грету Тунберг ще ніхто не знав. Популярний у Швеції колишній біатлоніст, олімпійський чемпіон Бйорн Феррі, який став спортивним коментатором одного з телеканалів, оголосив тоді, що заради захисту клімату відтепер буде їздити у відрядження тільки потягами, щоб не брати участі в забрудненні атмосфери CO2.

Deutsche Bahn допомагає ÖBB на маршрутах в Німеччині

Тепер залізничні компанії реагують на цю ідею. У тій самій Швеції зростає пропозиція маршрутів з можливостями для комфортного сну, й уряд соціал-демократів та зелених фінансово підтримує цей процес. Про відродження класичних спальних вагонів, скасованих 2009 року, розмірковують, як повідомляє dpa, й у швейцарській залізниці SBB.

Німецька державна компанія Deutsche Bahn, яка відмовилася від таких вагонів у 2016 році, відроджувати цю послугу (поки) не планує, однак вона надає машиністів та локомотиви австрійській ÖBB, у якої значна частина нічних маршрутів пролягає саме через Німеччину. Серед них і найрентабельніша на сьогодні лінія Берлін-Цюрих з щоденним рухом потягів.

Для довідки: всі згадані країни належать до п'ятірки залізничних лідерів Європи за кількістю кілометрів, які їхні жителі проїжджають за рік. Згідно з даними SBB, у 2017 році найактивніше потягами користувалися в Швейцарії, далі йдуть Франція, Австрія, Швеція та Німеччина. Тож саме ці ринки здатні задавати тренди для всієї Європи.

Потяги Nightjet розраховані на забезпечену публіку

Звичайно, поїздки в спальних вагонах - це дуже вузький, нішевий ринок, розрахований на забезпечену публіку. На тому ж маршруті ÖBB Берлін-Цюрих місце в купе на три людини зі сніданком дешевше, ніж приблизно 180 євро в один бік, знайти буде нелегко.

А політ лоукостом може обійтися в три-чотири рази дешевше, особливо якщо не брати із собою багаж. Так що пропозиція австрійської залізниці розрахована на клієнтів, у котрих нема потреби жорстко економити, а також на тих, хто їде у відрядженння.

Якщо, наприклад, говорити про новий маршрут Відень-Брюссель, то тут основна цільова група - це співробітники різних структур Євросоюзу. Невипадково потяги Nightjet почнуть обслуговувати цей напрям наприкінці січня, коли закінчаться зимові каніули в Європарламенті, та зроблять перерву в липні-серпні, під час літніх відпусток у столиці ЄС.

DW.COM

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Звісно, спальні вагони погоду в галузі не робитимуть. Проте зростання їхньої популярності вельми симптоматичне та ілюструє очевидний тренд: дедалі більше європейців, мандруючи Європою, все частіше замість літаків чи автомобілів обирають електропотяги. І роблять вони це як з екологічних міркувань, заради захисту клімату, так і просто тому, що багатьом подобаються комфортні нічні поїздки потягом.

Матеріальні стимули для переходу на залізничний транспорт

Теперь задача європейських політиків - за допомогою матеріальних стимулів зробити масовим тренд відмови від літаків на користь потягів. З цією метою уряди Франції та Німеччини, наприклад, збільшують з 2020 року податки на авіаперельоти, особливо на рейсах в межах Європи. Водночас у ФРН з першого січня знизять податок на додану вартість на залізничні квитки з 19 відсотків до семи відсотків, що призведе до здешевшання поїздок у потягах далекого сполучення приблизно на 10 відсотків.

Лише цей захід, вважає Deutsche Bahn, збільшість кількість її пасажирів на п'ять мільйонів на рік. Стратегічною ж метою на наступне десятиліття в компанії бачать повне припинення до 2030 року пасажирських авіаперельотів всередині Німеччині. Замість них найбільші міста країни мають поєднати високошвидкісні магістралі, якими щопівгодини ходитимуть потяги. Цей план отримав назву Deutschland-Takt.

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