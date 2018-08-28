У Сочі літак при посадці зазнав аварії та загорівся: є постраждалі

В аеропорту російського міста Сочі вночі у суботу, 1 вересня, під час посадки за сильної зливи літак Boeing 737 авіакомпанії Utair викотився за межі злітно-посадкової смуги. Після цього він зіткнувся з огорожею і загорівся.

На борту літака, що виконував рейс UT579 з Москви в Сочі, перебували 160 пасажирів і шість членів екіпажу. Постраждали 18 осіб, четверо доставлені в лікарню, включаючи неповнолітню дівчинку, повідомили в екстрених службах.

Boeing 737 авіакомпанії Utair загірівся після аварійної посадки в аеропорту Сочі

За даними агентства "Інтерфакс", у постраждалих діагностовано отруєння чадним газом і травми грудної клітини. Зранку в суботу в прес-службі адміністрації Сочі уточнили, що госпіталізованими залишаються двоє дітей і один дорослий, які постраждали під час аварійної посадки. Тим часом при наданні допомоги пасажирам помер співробітник аеропорту. "Причина смерті - попередньо - серцева недостатність. Помер дорогою до лікарні", - сказав співрозмовник "Інтерфаксу".

Міждержавний авіаційний комітет, до якого входять 11 країн колишнього СРСР, сформував комісію з розслідування події. Також інцидент розслідують російські слідчі органи.