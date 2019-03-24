 У СММ ОБСЄ хочуть більше пунктів пропуску на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2019

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Новини

У СММ ОБСЄ хочуть більше пунктів пропуску на Донбасі

Представник СММ ОБСЄ Тоні Фріш наголосив на важливості відкриття додаткових пунктів пропуску на Донбасі. На даний час відкриті лише три КПВВ.

Пункт пропуску на лінії розмежування (архівне фото)

Пункт пропуску на лінії розмежування (архівне фото)

Координатор гуманітарної підгрупи Контактної групи щодо Донбасу від Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Тоні Фріш вказав на необхідність збільшення кількості пунктів пропуску на Донбасі. Про це Фріш заявив у неділю, 7 квітня, під час відвідин контрольного пункту пропуску "Станиця Луганська" на лінії розмежування сторін у Луганській області.

"Одна з проблем, яка обговорювалася з 2015 року, це відкриття пункту пропуску з українського боку в бік ОРЛО (окремих районів Луганської області. - Ред.). (…) Будь-яке відкриття (контрольно-пропускного пункту. - Ред.) важливе", - заявив представник СММ ОБСЄ, цитує агенція новин "Інтерфакс". Серед можливих населених пунктів, де можна було б відкрити додаткові пункти пропуску, представник ОБСЄ назвав Станицю Луганську, Золоте, Попасну та Щастя.

Тим часом 8 квітня Державна прикордонна служба повідомляє, що на лінії розмежування на Донбасі відкрито три контрольно-пропускних пункти в'їзду-виїзду (КПВВ): "Майорське", "Новотроїцьке", "Станиця Луганська".

Натомість на КПВВ "Гнутове" триває реконструкція, яку подовжено до 9 квітня. Також через обстріли з боку сепаратистів залишається закритим КПВВ "Мар'їнка", зазначається на сайті служби.

Нагадаємо, 24 березня Україна в односторонньому порядку відкрила контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Золоте". Утім, з боку сепаратистів відкриття цього пункту не відбулося.

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    Автор: Анастасія Магазова


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