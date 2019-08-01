У Сибіру не вщухають лісові пожежі

Площа лісових пожеж у Сибіру продовжує збільшуватися, повідомило в середу, 7 серпня російське федеральне агентство "Авіалісохорона". За минулу добу площа пожеж зросла на 23 тисячі гектарів, а пожеж на віддалених територіях, де гасіння не проводять, - на 45 тисяч гектарів.

Згідно з супутниковими даними агентства Рослісгосп, на сьогодні пожежа охопила загалом 4,5 мільйона гектарів, в офіційному зведенні "Авіалісоохорони" наводиться цифра у 2,51 мільйона гектарів. У російському представництві міжнародної організації Greenpeace повідомили, що при цьому гасять пожежі на території лише 140,2 тисячі гектарів, що становить шість відсотків площі палаючих пожеж.

Пожежі в Сибіру гасять за допомогою авіації

Як повідомило міністерство оборони РФ, за останню добу армійська авіація ліквідувала 30 пожеж в Іркутській області. Гасіння проводять за допомогою вертольотів Мі-8. За даними головного управління МНС РФ, в Іркутській області, в зоні задимлення розташовані 37 населених пунктів. При цьому через відсутність дощів покращення ситуації не очікують.

Під час гасіння лісових пожеж у Сибіру

Російське відділення Greenpeace передало до Державної ради РФ петицію "Врятуйте Сибір від лісових пожеж!", яку на 7 серпня підписали понад 380 тисяч осіб. Екологи вимагають від влади РФ спрямувати додаткові сили на боротьбу з вогнем, переглянути зони контролю, а також сказати правду про задимлення і допомогти людям його пережити. У Greenpeace нагадали, що задимлення Москви на два тижні після пожеж у 2010 році призвело до зростання смертності приблизно на 50 тисяч осіб.

Задимлення у місті Чита, 1 серпня 2019 року

Лісові пожежі в Сибіру тривають вже кілька тижнів. Більшість пожеж охопили території Іркутської області, Красноярського краю та Якутії. Дим від пожеж поширився на Західний Сибір, Урал і Поволжя. За інформацією мінприроди РФ, основна причина пожеж в сибірських регіонах - "сухі грози" та людський фактор.