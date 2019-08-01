У Сибіру не вщухають лісові пожежі

За різними даними, на сьогодні на сході Росії горять ліса на території від 2,5 мільйона до 4,5 мільйона гектарів. Через відсутність дощів покращення ситуації не очікують.
Площа лісових пожеж у Сибіру продовжує збільшуватися, повідомило в середу, 7 серпня російське федеральне агентство "Авіалісохорона". За минулу добу площа пожеж зросла на 23 тисячі гектарів, а пожеж на віддалених територіях, де гасіння не проводять, - на 45 тисяч гектарів.
Згідно з супутниковими даними агентства Рослісгосп, на сьогодні пожежа охопила загалом 4,5 мільйона гектарів, в офіційному зведенні "Авіалісоохорони" наводиться цифра у 2,51 мільйона гектарів. У російському представництві міжнародної організації Greenpeace повідомили, що при цьому гасять пожежі на території лише 140,2 тисячі гектарів, що становить шість відсотків площі палаючих пожеж.
Як повідомило міністерство оборони РФ, за останню добу армійська авіація ліквідувала 30 пожеж в Іркутській області. Гасіння проводять за допомогою вертольотів Мі-8. За даними головного управління МНС РФ, в Іркутській області, в зоні задимлення розташовані 37 населених пунктів. При цьому через відсутність дощів покращення ситуації не очікують.
Російське відділення Greenpeace передало до Державної ради РФ петицію "Врятуйте Сибір від лісових пожеж!", яку на 7 серпня підписали понад 380 тисяч осіб. Екологи вимагають від влади РФ спрямувати додаткові сили на боротьбу з вогнем, переглянути зони контролю, а також сказати правду про задимлення і допомогти людям його пережити. У Greenpeace нагадали, що задимлення Москви на два тижні після пожеж у 2010 році призвело до зростання смертності приблизно на 50 тисяч осіб.
Лісові пожежі в Сибіру тривають вже кілька тижнів. Більшість пожеж охопили території Іркутської області, Красноярського краю та Якутії. Дим від пожеж поширився на Західний Сибір, Урал і Поволжя. За інформацією мінприроди РФ, основна причина пожеж в сибірських регіонах - "сухі грози" та людський фактор.
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