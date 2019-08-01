 У Сибіру не вщухають лісові пожежі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2019

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Новини

У Сибіру не вщухають лісові пожежі

За різними даними, на сьогодні на сході Росії горять ліса на території від 2,5 мільйона до 4,5 мільйона гектарів. Через відсутність дощів покращення ситуації не очікують.

Площа лісових пожеж в Сибіру не зменшується

Площа лісових пожеж в Сибіру не зменшується

Площа лісових пожеж у Сибіру продовжує збільшуватися, повідомило в середу, 7 серпня російське федеральне агентство "Авіалісохорона". За минулу добу площа пожеж зросла на 23 тисячі гектарів, а пожеж на віддалених територіях, де гасіння не проводять, - на 45 тисяч гектарів.

Згідно з супутниковими даними агентства Рослісгосп, на сьогодні пожежа охопила загалом 4,5 мільйона гектарів, в офіційному зведенні "Авіалісоохорони" наводиться цифра у 2,51 мільйона гектарів. У російському представництві міжнародної організації Greenpeace повідомили, що при цьому гасять пожежі на території лише 140,2 тисячі гектарів, що становить шість відсотків площі палаючих пожеж.

Пожежі в Сибіру гасять за допомогою авіації

Пожежі в Сибіру гасять за допомогою авіації

Як повідомило міністерство оборони РФ, за останню добу армійська авіація ліквідувала 30 пожеж в Іркутській області. Гасіння проводять за допомогою вертольотів Мі-8. За даними головного управління МНС РФ, в Іркутській області, в зоні задимлення розташовані 37 населених пунктів. При цьому через відсутність дощів покращення ситуації не очікують.

Під час гасіння лісових пожеж у Сибіру

Під час гасіння лісових пожеж у Сибіру

Російське відділення Greenpeace передало до Державної ради РФ петицію "Врятуйте Сибір від лісових пожеж!", яку на 7 серпня підписали понад 380 тисяч осіб. Екологи вимагають від влади РФ спрямувати додаткові сили на боротьбу з вогнем, переглянути зони контролю, а також сказати правду про задимлення і допомогти людям його пережити. У Greenpeace нагадали, що задимлення Москви на два тижні після пожеж у 2010 році призвело до зростання смертності приблизно на 50 тисяч осіб.

Задимлення у місті Чита, 1 серпня 2019 року

Задимлення у місті Чита, 1 серпня 2019 року

Лісові пожежі в Сибіру тривають вже кілька тижнів. Більшість пожеж охопили території Іркутської області, Красноярського краю та Якутії. Дим від пожеж поширився на Західний Сибір, Урал і Поволжя. За інформацією мінприроди РФ, основна причина пожеж в сибірських регіонах - "сухі грози" та людський фактор.

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Територія, охоплена лісовими пожежами у Сибіру, вже так, як площа цілої Бельгії. Багато міст затягнуло смогом, а в атмосферу потрапило стільки вуглекислого газу, скільки продукує за рік уся Швеція.

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