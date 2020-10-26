 У Середземному морі виявили тіла 13-ти загиблих жінок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.10.2019

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Новини

У Середземному морі виявили тіла 13-ти загиблих жінок

Щонайменше 13 людей загинули внаслідок аварії човна з мігрантами біля італійського острова Лампедуза, пошуки зниклих безвісти тривають. Усі загиблі - жінки.

Під час операції з порятунку мігрантів поблизу Лампедузи, 7 жовтня 2019 року

Під час операції з порятунку мігрантів поблизу Лампедузи, 7 жовтня 2019 року

У Середземному морі біля італійського острова Лампедуза в ніч на понеділок, 7 жовтня,  перекинувся переповнений мігрантами човен. Вдалося врятувати 22 людей, виявлені тіла 13-ти загиблих, усі вони - жінки, повідомив речник берегової охорони Італії, передає агентство новин dpa. За словами речника, пошуки ще близько 20-ти зниклих безвісти тривають.

За даними представника Міжнародної організації з міграції (МОМ), серед зниклих безвісти - також двоє дітей та дві вагітні жінки. Водночас врятовані мігранти говорять про вісьмох зниклих безвісти дітей.

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Аварія трапилася близько півночі за 11 кілометрів від узбережжя Лампедузи. Її ймовірною причиною стали сильні хвилі на морі та різке пересування людей на борту. Човен плив з Тунісу, на його борту були переважно тунісці та вихідці з країн Західної Африки.

Невеликий італійський острів Лампедуза розташований приблизно в 140 кілометрах від узбережжя Тунісу. 

Нагадаємо, донедавна Мальта та Італія відмовлялися приймати судна гуманітарних організацій з врятованими в Середземному морі мігрантами на борту. Ексміністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні займав вкрай жорстку позицію щодо мігрантів. Однак новий уряд Італії змінив політику і дозволяє висаджувати врятованих у морі мігрантів в портах країни. 23 вересня глави МВС Італії, Мальти. ФРН та Франції домовилися про тимчасовий механізм розподілу врятованих у Середземному морі  мігрантів.

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