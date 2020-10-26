У Середземному морі виявили тіла 13-ти загиблих жінок

У Середземному морі біля італійського острова Лампедуза в ніч на понеділок, 7 жовтня, перекинувся переповнений мігрантами човен. Вдалося врятувати 22 людей, виявлені тіла 13-ти загиблих, усі вони - жінки, повідомив речник берегової охорони Італії, передає агентство новин dpa. За словами речника, пошуки ще близько 20-ти зниклих безвісти тривають.

За даними представника Міжнародної організації з міграції (МОМ), серед зниклих безвісти - також двоє дітей та дві вагітні жінки. Водночас врятовані мігранти говорять про вісьмох зниклих безвісти дітей.

Аварія трапилася близько півночі за 11 кілометрів від узбережжя Лампедузи. Її ймовірною причиною стали сильні хвилі на морі та різке пересування людей на борту. Човен плив з Тунісу, на його борту були переважно тунісці та вихідці з країн Західної Африки.

Невеликий італійський острів Лампедуза розташований приблизно в 140 кілометрах від узбережжя Тунісу.

Нагадаємо, донедавна Мальта та Італія відмовлялися приймати судна гуманітарних організацій з врятованими в Середземному морі мігрантами на борту. Ексміністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні займав вкрай жорстку позицію щодо мігрантів. Однак новий уряд Італії змінив політику і дозволяє висаджувати врятованих у морі мігрантів в портах країни. 23 вересня глави МВС Італії, Мальти. ФРН та Франції домовилися про тимчасовий механізм розподілу врятованих у Середземному морі мігрантів.