У Сербії проходять парламентські та місцеві вибори

У Сербії вранці у неділю, 21 червня, розпочалися парламентські вибори. Право голосу мають близько 6,6 мільйона громадян. Окрім того, паралельно проходять вибори більшості органів місцевого самоврядування та вищого представницького органу автономного краю Воєводина.

Вибори у Сербії - перше голосування в європейській країні від початку поширення коронавірусної інфекції на континенті, зазначає агентство новин dpa. На майже 8400 виборчих дільницях обов'язковим є носіння масок, виборці повинні дотримуватися мінімальної дистанції в один метр. Для перевірки особистості маску на нетривалий час можна трохи підняти. Вибори були заплановані на 26 квітня, однак через поширення коронавірусу їх перенесли.

Соціологи прогнозують впевнену перемогу правлячій націонал-консервативній Сербській прогресивній партії (СПП) президента країни Александара Вучича. Останньому опозиція закидає авторитарні методи управління державою. СПП здобула абсолютну більшість на попередніх виборах у 2016 році. Значна частина демократичної опозиції цього разу бойкотує вибори. Виборчі дільниці закриються о 20:00 за місцевим часом, результати очікують пізно ввечері цього ж дня.

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