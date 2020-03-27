 У Сербії проходять парламентські та місцеві вибори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Сербії проходять парламентські та місцеві вибори

Громадяни Сербії обирають парламент та більшість органів місцевого самоврядування. Вибори в Сербії - перше голосування в європейській країні від початку поширення коронавірусної інфекції.

Соціологи прогнозують впевнену перемогу на виборах партії президента Сербії Александара Вучича

Соціологи прогнозують впевнену перемогу на виборах партії президента Сербії Александара Вучича

У Сербії вранці у неділю, 21 червня, розпочалися парламентські вибори. Право голосу мають близько 6,6 мільйона громадян. Окрім того, паралельно проходять вибори більшості органів місцевого самоврядування та вищого представницького органу автономного краю Воєводина.

Вибори у Сербії - перше голосування в європейській країні від початку поширення коронавірусної інфекції на континенті, зазначає агентство новин dpa. На майже 8400 виборчих дільницях обов'язковим є носіння масок, виборці повинні дотримуватися мінімальної дистанції в один метр. Для перевірки особистості маску на нетривалий час можна трохи підняти. Вибори були заплановані на 26 квітня, однак через поширення коронавірусу їх перенесли.

Соціологи прогнозують впевнену перемогу правлячій націонал-консервативній Сербській прогресивній партії (СПП) президента країни Александара Вучича. Останньому опозиція закидає авторитарні методи управління державою. СПП здобула абсолютну більшість на попередніх виборах у 2016 році. Значна частина демократичної опозиції цього разу бойкотує вибори. Виборчі дільниці закриються о 20:00 за місцевим часом, результати очікують пізно ввечері цього ж дня.

Читайте також: Протести в Сербії: молодь проти "диктатора" Вучича

 

Дивитись відео 02:02

Вибори в Сербії: куди заведе новий президент Вучич? (03.04.2017)

DW.COM

У Сербії почали розслідування через пов'язаний з РФ шпигунський скандал

У Сербії розгорівся скандал через відеозапис, на якому нібито російський військовий передає гроші ймовірному сербському агенту. Агентство безпеки Сербії підтвердило справжність відеозаписів. (21.11.2019)  

У Сербії обирають нового президента

На посаду президента країни претендують 11 кандидатів. За прогнозами оглядачів, переможцем першого туру може стати чинний прем'єр Александар Вучич. (02.04.2017)  

Також за темою

Coronavirus - Sitzung des EU-Parlaments in Brüssel

Європарламент і коронавірус: дистанційне засідання, важливі рішення 27.03.2020

Через коронавірус Європарламент вперше провів пленарне засідання дистанційно. Як це відбувалося та які заходи з протидії пандемії ухвалили євродепутати - у репортажі DW.

Stichwahl in Nord-Mazedonien Kandidat Stevo Pendarovski t

Вибори в Північній Македонії: лідирує прозахідний кандидат 05.05.2019

Згідно з даними попереднього підрахунку голосів, на президентських виборах у Північній Македонії лідирує Стево Пендаровський. Зафіксованої явки достатньо для того, щоб визнати вибори дійсними.

Serbien Proteste gegen die Regierung in Belgrad

У Сербії не вщухають протести проти політики президента Вучича 13.01.2019

У демонстрації в Белграді взяли участь кілька тисяч осіб. Акції протесту в сербській столиці тривали шосту суботу поспіль. Хвиля виступів розпочалася після нападу на опозиціонера Борко Стефановича.

Реклама

Докладно

Оприлюднення британськими вченими попередніх результатів досліждення терапії важких пацієнтів з COVID-19 стало справжньою сенсацією

COVID-19: хайп навколо дексаметазону

За даними британських вчених, протизапальний засіб дексаметазон зменшує смертність серед важких пацієнтів з COVID-19.  

За деякими прогнозами, електроніка може подорожчати на 5 відсотків (фотоілюстрація)

Чому в Україні подорожчають смартфони та папір?

Це наслідок ухвалення змін до закону про управління майновими правами правовласників.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  