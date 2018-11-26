У Секторі Гази шістьох осіб засуджено до страти за співпрацю з Ізраїлем

Військовий суд у Секторі Гази, що контролюється палестинським радикальним рухом ХАМАС, засудив одну жінку і п'ятьох чоловіків до смертної кари. Згідно з рішенням суду, що було винесене у понеділок, 3 грудня, обвинувачених було визнано винними у колаборації з Ізраїлем.

За даними агенції AFP, жінку на ім'я Амаль Махмуд, що мешкає на території Ізраїлю, було засуджено заочно. Її визнали винною в тому, що вона допомагала своєму племінникові, що проживає у Секторі Гази, співпрацювати зі спецслужбами Ізраїля. Засуджені до страти, за даними військового суду, протягом кількох років співпрацювали з ізраїльською розвідкою. Вік засуджених становить від 29 до 55 років.

Загалом за звинуваченням у колаборації з Ізраїлем у понеділок було засуждено 14 осіб. Решта отримали більш м'які вердикти - від шести до 15 років ув'язнення та важкої праці в таборах.

За палестинським законодавством, вирок суду має затвердити лідер Палестинської автономії Махмуд Аббас. Утім, з огляду на протистояння між "Рухом за національне визволення Палестини" (ФАТХ) та ХАМАСом, останній не узгоджує з Аббасом смертні вироки.