 У Секторі Гази шістьох осіб засуджено до страти за співпрацю з Ізраїлем | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.12.2018

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Новини

У Секторі Гази шістьох осіб засуджено до страти за співпрацю з Ізраїлем

Шістьох засуджених до страти палестинців визнали винними у колаборації з Ізраїлем. Серед засуджених є жінка.

Бойовики ХАМАСу, архівне фото

Бойовики ХАМАСу, архівне фото

Військовий суд у Секторі Гази, що контролюється палестинським радикальним рухом ХАМАС, засудив одну жінку і п'ятьох чоловіків до смертної кари. Згідно з рішенням суду, що було винесене у понеділок, 3 грудня, обвинувачених було визнано винними у колаборації з Ізраїлем. 

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У відповідь на обстріл з палестинського боку, Ізраїль завдав ударів по Сектору Гази. Головною ціллю були позиції ХАМАС. (12.11.2018)

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За даними агенції AFP, жінку на ім'я Амаль Махмуд, що мешкає на території Ізраїлю, було засуджено заочно. Її визнали винною в тому, що вона допомагала своєму племінникові, що проживає у Секторі Гази, співпрацювати зі спецслужбами Ізраїля. Засуджені до страти, за даними військового суду, протягом кількох років співпрацювали з ізраїльською розвідкою. Вік засуджених становить від 29 до 55 років. 

Загалом за звинуваченням у колаборації з Ізраїлем у понеділок було засуждено 14 осіб. Решта отримали більш м'які вердикти - від шести до 15 років ув'язнення та важкої праці в таборах.

За палестинським законодавством, вирок суду має затвердити лідер Палестинської автономії Махмуд Аббас. Утім, з огляду на протистояння між "Рухом за національне визволення Палестини" (ФАТХ) та ХАМАСом, останній не узгоджує з Аббасом смертні вироки.

 

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