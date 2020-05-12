У Санкт-Петербурзі під час пожежі в лікарні загинули п'ятеро хворих на COVID-19

У російському Санкт-Петербурзі під час пожежі в лікарні загинули п'ятеро хворих на COVID-19 пацієнтів, повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс" у вівторок, 12 травня. Трагедія сталася в лікарні, перепрофільованій під інфекційний стаціонар для лікування заражених коронавірусом.

Пожежа спалахнула вранці на шостому поверсі будівлі, де знаходиться відділення реанімації. У ньому перебували 16 пацієнтів, більшість із яких встигли перемістити в інше крило. Загалом було евакуйовано 150 осіб.

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Можлива причина пожежі - загоряння апарату ШВЛ

За попередніми даними, причиною пожежі стало загоряння одного з апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ). "Безпосередньо під час пожежі загинуло четверо пацієнтів однієї палати, де, за попередніми даними, загорівся апарат ШВЛ. Причину загибелі п'ятого пацієнта, який був у сусідній палаті, встановлює слідство", - повідомили "Інтерфаксу" у прокуратурі міста. Порушено кримінальну справу за фактом загибелі пацієнтів реанімації під час пожежі.

9 травня у Москві сталася пожежа в міській клінічній лікарні: загорілися особисті речі та обладнання у одного з інфікованих коронавірусом. У результаті пацієнт помер.

Загалом у Росії станом на 12 травня було виявлено 232 243 випадки зараження коронавірусом. За останню добу виявили 10 899 нових випадків інфікування. Одужали - 43 512 людей, померли - 2116 осіб. Від 12 травня обмежувальні заходи на території країни були послаблені. Жителям РФ дозволено виходити на роботу. У Москві й ряді інших регіонів треба обов'язково носити маски й одноразові рукавиці.

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