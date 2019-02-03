 У Санкт-Петербурзі вбили опозиційну активістку Олену Григор′єву | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.07.2019

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Новини

У Санкт-Петербурзі вбили опозиційну активістку Олену Григор'єву

Російська активістка Олена Григор'єва знайдена мертвою біля свого будинку з численними ножовими пораненнями. Правозахисники повідомляють, що їй погрожували, але поліція не відреагувала.

Активістку знайшли мертвою з численними ножовими пораненнями

Активістку знайшли мертвою з численними ножовими пораненнями

У Санкт-Петербурзі ввечері у неділю, 21 липня, знайшли мертвою російську опозиційну активістку Олени Григор'єву. Головне слідче управління у Санкт-Петербурзі повідомило, що її було знайдено з багатьма ножовими пораненнями. За фактом вбивства порушено кримінальну справу.

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Повідомляється, що тіло жінки було знайдено неподалік від її будинку. За даними видання "Фонтанка", поліція затримала підозрюваного у вбивстві жінки - 40-річного жителя Башкортостану, який мав серйозні фінансові труднощі. Пізніше в слідчому комітеті виданню заявили, що підозрюваних у справі поки немає.

Правозахисник Дінар Ідрисов повідомив, що останнім часом Григор'євій часто погрожували вбивством. Вона сама та її адвокат неодноразово зверталися в правоохоронні органи за фактом погроз, але помітної реакції не було.

Григор'єва регулярно брала участь в мітингах і одиночних пікетах, відстоювала права ЛГБТ, кримських татар, далекобійників, бездомних тварин. Вона також виступала за звільнення українського режисера Олега Сенцова та проти репресій в Криму.

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