У Санкт-Петербурзі вбили опозиційну активістку Олену Григор'єву

У Санкт-Петербурзі ввечері у неділю, 21 липня, знайшли мертвою російську опозиційну активістку Олени Григор'єву. Головне слідче управління у Санкт-Петербурзі повідомило, що її було знайдено з багатьма ножовими пораненнями. За фактом вбивства порушено кримінальну справу.

Повідомляється, що тіло жінки було знайдено неподалік від її будинку. За даними видання "Фонтанка", поліція затримала підозрюваного у вбивстві жінки - 40-річного жителя Башкортостану, який мав серйозні фінансові труднощі. Пізніше в слідчому комітеті виданню заявили, що підозрюваних у справі поки немає.

Правозахисник Дінар Ідрисов повідомив, що останнім часом Григор'євій часто погрожували вбивством. Вона сама та її адвокат неодноразово зверталися в правоохоронні органи за фактом погроз, але помітної реакції не було.

Григор'єва регулярно брала участь в мітингах і одиночних пікетах, відстоювала права ЛГБТ, кримських татар, далекобійників, бездомних тварин. Вона також виступала за звільнення українського режисера Олега Сенцова та проти репресій в Криму.