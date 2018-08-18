У самопроголошеній "ДНР" українського журналіста Асєєва засудили до 15 років

У самопроголошеній "ДНР" українського журналіста Станіслава Асєєва засудили до 15 років позбавлення волі. У повідомленні на сайті "генеральної прокуратури" цього сепаратистського утворення у вівторок, 22 жовтня, зазначається. що вирок було ухвалено "судом" ще в серпні і він набув чинності.

Сепаратисти обвинуватили Асєєва у "шпигунстві і закликах до екстремістської діяльності". Серед інкримінованих журналісту "злочинів" - організація екстремістського співтовариства, шпигунство, підбурювання до шпигунства, публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності, а також заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності "ДНР".

"Підсудному призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 15 років із позбавленням права займатися журналістською діяльністю терміном на два роки і шість місяців, з обмеженням волі терміном на один рік, із відбуванням покарання в колонії суворого режиму", - йдеться у повідомленні на сайті "прокуратури" сепаратистів.

Нагадаємо, журналіст Станіслав Асєєв, відомий як автор низки українських видань під псевдонімом Станіслав Васін, після початку конфлікту на Сході України залишився жити на Донбасі. Він перебуває в полоні "ДНР" з червня 2017 року. СБУ внесла його до списків заручників, які утримуються проросійськими сепаратистами на непідконтрольних Києву територіях. На ситуацію звернули увагу в ООН, у Раді Європи її взяли під свій контроль, до вимоги звільнити журналіста приєдналася також ОБСЄ. Минулого року російські ЗМІ оприлюднили відеокадри "зізнання" Асєєва у "шпигунстві". За словами тодішньої першої заступниці голови Верховної Ради України та представниці України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірини Геращенко, ці зізнання, на її переконання, було вибито під тортурами.