У РФ ухвалили закон про заборону поширення фейкової інформації

Держдума Росії у четвер, 7 березня, прийняла в третьому читанні закон про заборону поширення недостовірної інформації, або так званих "фейкових новин", інформує агенція "Інтерфакс". Законопроект запроваджує штрафи за розповсюдження "недостовірної суспільно значущої інформації". Залежно від тяжкості порушення передбачені штрафи в розмірі від 30 тисяч до півтора мільйонів рублів (від 400 до 20 тисяч євро в перерахунку).

У разі виявлення недостовірної інформації, генпрокурор буде звертатися до Федеральної служби з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій Росії ("Роскомнагляд") з вимогою про обмеження доступу до ресурсу, що поширює фейкову інформацію. "Роскомнагляд" буде повідомляти редакцію ресурсу про необхідність видалення зазначеної інформації. Якщо ж вимога не буде виконана негайно, оператори зв'язку, на вимогу "Роскомнагляду", будуть зобов'язані обмежити доступ до онлайн видання.

Повідомляється, що зазначений порядок обмеження доступу до інформаційного ресурсу не застосовується в разі розміщення фейкової інформації новинним агрегатором. Також, з-під дії нового закону, за словами депутатів, виведені традиційні медіа - зареєстровані ЗМІ, які мають або ліцензію, або свідоцтво. Водночас, сайти традиційних ЗМІ підпадають під дію законопроекту про фейки.