 У РФ слідство завершило розслідування справи затриманих українських моряків - адвокат | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2019

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Новини

У РФ слідство завершило розслідування справи затриманих українських моряків - адвокат

Про висунення слідчим управлінням ФСБ РФ обвинувачення в остаточній редакції всім 24-ьом затриманим поблизу Керченської протоки українським морякам повідомив координатор команди захисту адвокат Микола Полозов.

Українські моряки у суді в Москві

Українські моряки у суді в Москві (архівне фото)

Російські слідчі висунули остаточні обвинувачення всім 24-ьом українським морякам, затриманим у листопаді 2018 року поблизу Керченської протоки, тож розслідування справи завершено. Про це у вівторок, 9 липня, повідомив агенції новин "Інтерфакс" координатор команди захисту українських військових, адвокат Микола Полозов.

"Слідче управління ФСБ Росії пред'явило обвинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. Це означає, що активна фаза розслідування справи, пов'язана зі збором та процесуальним закріпленням доказів, завершена", - зазначив Полозов.

Адвокат уточнив, що наразі триває досудове слідство у справі, в рамках якого захист і обвинувачені планують наприкінці липня розпочати вивчення матеріалів справи. Самі матеріали справи - це близько 20 томів. На їхнє вивчення буде потрібно не менш як три місяці, вважає Полозов.

DW.COM

Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію повернути Україні три кораблі та відпустити на волю 24 українських моряків. (25.05.2019)

У Міжнародному арбітражі у Гаазі на слуханнях справи про порушення РФ Конвенції ООН з морського права 11 червня став українським днем. Представники Києва озвучили претензії до Москви. (12.06.2019)

За словами адвоката, наступного тижня слідство має намір звернутися в Лефортовський суд Москви з клопотанням про продовження терміну арешту стосовно всіх моряків. За інформацією адвоката, судові засідання щодо продовження запобіжного заходу відбудуться 17 липня.

Нагадаємо, що 25 травня Міжнародний трибунал із морського права зобов'язав Росію негайно звільнити захоплених у Керченській протоці українських моряків і дозволити їм повернутися в Україну, а також повернути Україні три захоплені кораблі.

Суд не знайшов підтверджень російської версії про нібито провокаційну військову операцію України. Трибунал погодився з тим, що Україна вичерпала всі можливості домовитися з РФ без звернення до суду. Утім, російська сторона у засіданнях трибуналу участі не брала, оскільки заперечує його юрисдикцію у цій справі.

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Зеркаль про звільнення моряків з "доброї волі" Росії (11.06.2019)

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