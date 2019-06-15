У РФ слідство завершило розслідування справи затриманих українських моряків - адвокат

Російські слідчі висунули остаточні обвинувачення всім 24-ьом українським морякам, затриманим у листопаді 2018 року поблизу Керченської протоки, тож розслідування справи завершено. Про це у вівторок, 9 липня, повідомив агенції новин "Інтерфакс" координатор команди захисту українських військових, адвокат Микола Полозов.

"Слідче управління ФСБ Росії пред'явило обвинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. Це означає, що активна фаза розслідування справи, пов'язана зі збором та процесуальним закріпленням доказів, завершена", - зазначив Полозов.

Адвокат уточнив, що наразі триває досудове слідство у справі, в рамках якого захист і обвинувачені планують наприкінці липня розпочати вивчення матеріалів справи. Самі матеріали справи - це близько 20 томів. На їхнє вивчення буде потрібно не менш як три місяці, вважає Полозов.

За словами адвоката, наступного тижня слідство має намір звернутися в Лефортовський суд Москви з клопотанням про продовження терміну арешту стосовно всіх моряків. За інформацією адвоката, судові засідання щодо продовження запобіжного заходу відбудуться 17 липня.

Нагадаємо, що 25 травня Міжнародний трибунал із морського права зобов'язав Росію негайно звільнити захоплених у Керченській протоці українських моряків і дозволити їм повернутися в Україну, а також повернути Україні три захоплені кораблі.

Суд не знайшов підтверджень російської версії про нібито провокаційну військову операцію України. Трибунал погодився з тим, що Україна вичерпала всі можливості домовитися з РФ без звернення до суду. Утім, російська сторона у засіданнях трибуналу участі не брала, оскільки заперечує його юрисдикцію у цій справі.