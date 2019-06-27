У РФ літак здійснив аварійну посадку після зіткнення з птахами: є постраждалі

Понад 20 людей постраждали у Росії під час аварійної посадки літака "Уральських авіаліній" в поле у Підмосков'ї, повідомляє міністерство охорони здоров'я РФ. Після злету в підмосковному аеропорту "Жуковський" у четвер, 15 серпня, у лайнера Airbus відмовили обидва двигуни після потрапляння в них птахів, після чого екіпаж посадив його у полі приблизно в кілометрі від злітно-посадкової смуги. Всі пасажири і члени екіпажу евакуйовані.

"У результаті жорсткої посадки літака Airbus, що слідував за маршрутом Жуковський - Сімферополь, з 226 осіб на госпіталізацію спрямовані 23 пасажири, серед яких дев'ять дітей", - зазначено в повідомленні міністерства охорони здоров'я РФ. Стан постраждалих оцінюється як середньої тяжкості. Повідомляється, що загиблих немає.

Пресслужба "Уральських авіаліній" повідомила, що на вильоті з аеропорту літак зіштовхнувся зі зграєю птахів. Внаслідок цього зіткнення один з двигунів заглухнув, другий втратив дві третини тяги. Екіпаж ухвалив рішення щодо аварійної посадки. На борту лайнера перебували 226 пасажирів і сім членів екіпажу.