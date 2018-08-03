 У Румунії розслідують дії поліції під час розгону демонстрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2018

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Новини

У Румунії розслідують дії поліції під час розгону демонстрантів

Слідчі розслідують дії поліції під час силового розгону 10 серпня багатотисячної акції протесту проти корупції в уряді. Тоді сотні людей отримали поранення.

Румунія

Прокурори обіцяють перевірити правомірність дій поліції під час розгону антикорупційної демонстрації

У Румунії розпочалося розслідування через можливе безпідставне застосування насильства з боку поліції під час масових акції протесту проти уряду соціал-демократів у Бухаресті. Про початок розслідування повідомили в понеділок, 13 серпня, у прокуратурі Румунії.

"Вже зараз ми отримали близько 30 скарг, а мої колеги розпитують тих, хто отримав поранення", - повідомив румунський прокурор Іонел Корбу, якого цитує інформагенція AFP. Прокурор також запевнив, що співробітники прокуратури допитають усіх, хто підозрюються в порушенні закону під час силового розгону акції протесту.

Крім того, прокурори мають намір проаналізувати відеозаписи тих подій, котрі фіксувалися як поліцією, так і самими учасниками акції протесту, а також відеорепортажі ЗМІ.

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Мирні антикорупційні демонстрації в столиці Румунії намагалися жорстоко придушити. Така поведінка поліції та накази уряду неприпустимі в демократичній країні, вважає Роберт Шварц. (13.08.2018)

У Бухаресті та інших містах Румунії десятки тисяч людей другий день поспіль протестували проти уряду. Тим часом прокуратура розслідує правомірність застосування сили правоохоронцями щодо демонстрантів 10 серпня. (12.08.2018)

Десятки тисяч людей вийшли у Бухаресті на протест проти політики уряду Румунії. Поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ. Медичної допомоги потребували понад 400 потерпілих. (11.08.2018)

У Румунії третій день тривають антикорупційні протести з вимогою відставки уряду Віоріки Денчіле. У неділю демонстрації в Бухаресті та інших містах відбуваються мирно. (12.08.2018)

Нагадаємо, 10 серпня близько 80 тисяч осіб зібралися в Бухаресті на демонстрацію, вимагаючи відставки уряду соціал-демократів, який вони звинувачують у корупції. Акція протесту переросла в сутички з поліцією.

Тоді для розгону демонстрації румунські правоохоронці застосували водомети, сльозогінний газ, перцевий спрей та кийки. Унаслідок заворушень поранення різного ступеня тяжкості отримали понад 450 осіб, у тому числі 30 поліцейських. Ще близько 30 учасників акції поліція заарештувала.

Такі дії правоохоронців викликали різку критику як всередині країни, так і в ЄС. Самі правоохоронці запевняють, що їхня реакція була "відповідною" на спроби хуліганів прорвати поліцейський кордон.

У Румунії антиурядові акції протесту проводяться регулярно відтоді, як на початку 2017 року до влади прийшли соціал-демократи. Правляча Соціал-демократична партія провела через парламент зміни до кримінального кодексу, які пом'якшують покарання за посадові злочини. Пізніше, згідно з рішенням конституційного суду країни, президент Румунії відкликав з посади головну прокурорку Національного антикорупційного директорату (DNA) Лауру Кодруцу Ковеши. Прихильники Ковеши пов'язують тиск на неї з розслідуванням випадків корупції серед членів правлячої Соціал-демократичної партії та висопоставлених чиновників.

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