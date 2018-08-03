У Румунії розслідують дії поліції під час розгону демонстрантів

У Румунії розпочалося розслідування через можливе безпідставне застосування насильства з боку поліції під час масових акції протесту проти уряду соціал-демократів у Бухаресті. Про початок розслідування повідомили в понеділок, 13 серпня, у прокуратурі Румунії.

"Вже зараз ми отримали близько 30 скарг, а мої колеги розпитують тих, хто отримав поранення", - повідомив румунський прокурор Іонел Корбу, якого цитує інформагенція AFP. Прокурор також запевнив, що співробітники прокуратури допитають усіх, хто підозрюються в порушенні закону під час силового розгону акції протесту.

Крім того, прокурори мають намір проаналізувати відеозаписи тих подій, котрі фіксувалися як поліцією, так і самими учасниками акції протесту, а також відеорепортажі ЗМІ.

Нагадаємо, 10 серпня близько 80 тисяч осіб зібралися в Бухаресті на демонстрацію, вимагаючи відставки уряду соціал-демократів, який вони звинувачують у корупції. Акція протесту переросла в сутички з поліцією.

Тоді для розгону демонстрації румунські правоохоронці застосували водомети, сльозогінний газ, перцевий спрей та кийки. Унаслідок заворушень поранення різного ступеня тяжкості отримали понад 450 осіб, у тому числі 30 поліцейських. Ще близько 30 учасників акції поліція заарештувала.

Такі дії правоохоронців викликали різку критику як всередині країни, так і в ЄС. Самі правоохоронці запевняють, що їхня реакція була "відповідною" на спроби хуліганів прорвати поліцейський кордон.

У Румунії антиурядові акції протесту проводяться регулярно відтоді, як на початку 2017 року до влади прийшли соціал-демократи. Правляча Соціал-демократична партія провела через парламент зміни до кримінального кодексу, які пом'якшують покарання за посадові злочини. Пізніше, згідно з рішенням конституційного суду країни, президент Румунії відкликав з посади головну прокурорку Національного антикорупційного директорату (DNA) Лауру Кодруцу Ковеши. Прихильники Ковеши пов'язують тиск на неї з розслідуванням випадків корупції серед членів правлячої Соціал-демократичної партії та висопоставлених чиновників.