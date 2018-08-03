 У Румунії розслідують антисемітські написи на будинку нобелівського лауреата Елі Візеля | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.08.2018

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Новини

У Румунії розслідують антисемітські написи на будинку нобелівського лауреата Елі Візеля

Поліція в Румунії розшукує вандалів, які залишили образливі антисемітські написи на будинку, де народився колишній в'язень нацистських концтаборів Елі Візель.

Вандали розмалювали будинок Елі Візеля

Вандали розмалювали будинок Елі Візеля

У румунському місті Сигіт невідомі розмалювали антисемітськими графіті будинок колишнього в'язня нацистських концтаборів Освенцім і Бухенвальд Елі Візеля. Правоохоронці почали розслідування і розшукують зловмисників, повідомила у суботу, 4 серпня, поліція в Бухаресті. Слідчі вивчають записи камер спостереження, розташованих поблизу будинку, що перебуває під охороною як історичний пам'ятник.

Графіті були виявлені в ніч на 3 серпня і майже відразу ж видалені за розпорядженням влади. Румунський інститут з вивчення Голокосту назвав інцидент "нападом на пам'ять не тільки Елі Візеля, але і всіх жертв Голокосту". Посольство Ізраїлю в Бухаресті засудило "безпрецедентний антисемітський акт". Всесвітній єврейський конгрес також різко засудив акт вандалізму та привітав швидкий початок розслідування.

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Лауреат Нобелівської премії миру Елі Візель, який пережив Голокост, помер у 87 років у своєму домі на Манхеттені у Нью-Йорку. (03.07.2016)

Теза про те, що зростання потоку мігрантів до Європи призводить до посилення антисемітських настроїв, останнім часом лунала доволі часто. Однак міжнародне дослідження викрило й інші причини. (31.07.2018)

Письменник, публіцист, лауреат Нобелівської премії миру 1986 року Елі Візель народився в Румунії в 1928 році в єврейській релігійній сім'ї. Переживши ув'язнення в нацистських концтаборах, в 1950-х роках він жив і навчався у Франції, в 1963 році перебрався до США, де викладав юдаїку в університетах Нью-Йорка і Бостона. У численних книгах, промовах та інтерв'ю він наголошував на тому, що Голокост не може бути забутим. Візель жив в Нью-Йорку і помер влітку 2016 року в віці 87 років.

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Вижити в пеклі: спогади колишнього в'язня концтабору (09.05.2018)

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