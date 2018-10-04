 У Румунії почався референдум щодо одностатевих шлюбів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.10.2018

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Новини

У Румунії почався референдум щодо одностатевих шлюбів

У Румунії проходить дводенний референдум, на якому громадяни мають визначити, чи має в конституції шлюб бути закріплений, як союз між "чоловіком та жінкою", чи залишити термін "подружжя".

У Румунії відбувається референдум щодо визначення терміну шлюбу в конституції

У Румунії відбувається референдум щодо визначення терміну шлюбу в конституції

У Румунії у суботу, 6 жовтня, почався дводенний референдум, на якому громадяни мають визначити чи має конституція містити визначення шлюбу як союзу між "чоловіком та жінкою". Зараз в основному законі використовується гендерно нейтральний термін "подружжя". 

Ініціатива зі зміни визначення шлюбу в конституції має широку підтримку в консервативних політичних і релігійних колах. Рух "Коаліція за родину" зібрав в країні з населенням 20 мільйонів осіб три мільйони підписів з вимогою до політиків змінити конституцію. 

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За рік після узаконення у Німеччині одностатевих шлюбів у країні побралися понад 10 тисяч пар геїв та лесбійок. У деяких містах частка одностатевих шлюбів сягає майже 20 відсотків. (28.09.2018)

Чи потрібно визначити в конституції шлюб як союз між "чоловіком та жінкою"? Це питання винесли на референдум у враженій політичною кризою Румунії, і дискусія навколо нього ще більше поділила суспільство. (05.10.2018)

Якщо громадяни на референдумі схвалять цю зміну, це виключить можливість дозволу для одностатевих шлюбівв майбутньому. Громадянські активісти повідомляють про можливість маніпуляцій результатами голосування, оскільки під час референдуму не використовуватиметься електронна система спостереження, передає агенція dpa.

Результати референдуму будуть чинними, якщо явка на ньому складе не менше 30 відсотків. Остаточні результати очікуються у понеділок, 8 жовтня. Румунія декриміналізувала гомосексуальність у 2001 році, але законодавством там не закріплено жодної форми союзу для одностатевих пар.

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Перші одностатеві шлюби у Німеччині (02.10.2017)

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Перші одностатеві шлюби у Німеччині (02.10.2017)  

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