У Румунії пожежа в лікарні для хворих на COVID-19 забрала життя десяти осіб

Щонайменше 10 людей стали жертвами пожежі, що сталася в розташованому на півночі Румунії місті П'ятра-Нямц. Вогонь спалахнув у лікарні, де лікувалися пацієнти, хворі на COVID-19. Ще семеро осіб дістали вкрай серйозні ушкодження під час пожежі. За даними місцевих органів влади, всі загиблі й постраждалі, крім одного, були пацієнтами лікарні, передає агентство новин AP.

Водночас, як зазначає інформагенція AFP, найбільше від вогню постраждало відділення інтенсивної терапії. Всі загиблі були саме з цього відділу. Серед постраждалих також один лікар, котрий отримав опіки близько 80 відсотків шкіри, йдеться в повідомленні.

Найімовірнішою причиною займання представники влади вважають коротке замикання, зазначає AP.

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