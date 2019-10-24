 У Росії солдат застрелив вісьмох товаришів по службі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.10.2019

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Новини

У Росії солдат застрелив вісьмох товаришів по службі

У міноборони РФ заявили, що причиною трагедії міг стати нервовий зрив військовослужбовця, викликаний особистими обставинами і не пов'язаний з проходженням військової служби.

Російські військові

Російські військові під час навчань "Схід" у Забайкаллі, 2018 рік

Вісім військовослужбовців російської армії на Забайкаллі загинули й ще двоє отримали поранення внаслідок стрілянини, яку вчинив їхній товариш по службі. Серед загиблих - двоє офіцерів, повідомляє в п'ятницю, 25 жовтня, агентство "Інтерфакс".

Інцидент стався під час зміни варти у військовій частині в населеному пункті Горний Забайкальського краю. Військовослужбовець, що відкрив вогонь по товаришах по службі, затриманий. Поранені доставлені у військовий госпіталь, їхньому життю нічого не загрожує.

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У Забайкальський край для розслідування інциденту спрямували комісію міністерства оборони РФ, а також співробітників військової прокуратури. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею про вбивство двох і більше осіб.

Як заявили в мінобороні РФ, причина трагедії могла бути не пов'язана "з проходженням військової служби". "За попередніми даними, дії військовослужбовця могли статися на ґрунті нервового зриву, спричиненого особистими обставинами", - уточнили у військовому відомстві.

Востаннє в Росії військовий вбивав відразу кількох товаришів по службі в вересні 2017 року: на полігоні в Амурській області єфрейтор Гасан Абдулахада застрелив офіцера і двох солдатів. Він зник і пізніше, під час спроби затримання, був убитий. Всього за останні десять років зафіксовано три випадки вбивства військовослужбовцями в Росії кількох своїх товаришів по службі, нагадує інтернет-портал Meduza.

У 2015 році президент Росії Володимир Путін своїм указом визначив дані про втрати особового складу збройних сил РФ в мирний час інформацією, що становить державну таємницю. За розголошення такої інформації може загрожувати кримінальна відповідальність.

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