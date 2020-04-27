У Росії подовжили обмеження на в'їзд іноземців

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін у середу, 29 квітня, оголосив про подовження обмеження на в'їзд іноземців до країни до стабілізації ситуації з коронавірусом.

"До 30 квітня включно для іноземних громадян діє обмеження на в'їзд до нашої країни. Я підписав розпорядження уряду про подовження цього терміну до тих пір, поки боротьба з інфекцією не буде завершена та епідеміологічна ситуація не покращиться", - заявив Мішустін на засіданні президіуму координаційної ради з боротьби з коронавірусом.

Водночас він додав, що "для деяких категорій іноземних громадян обмеження на в'їзд будуть скасовані". Це, зокрема, стосується спеціалістів, які ведуть технічне обслуговування імпортного обладнення. За словами Мішустіна, поки не можна назвати точної дати скасування в Росії обмежень, запроваджених через пандемію COVID-19.

За офіційними даними, у РФ заразилися коноронавірусом понад 99 тисяч осіб, померли від викликаного ним захворювання COVID-19 972 особи.

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