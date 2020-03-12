У Росії оголосили нову дату референдуму щодо поправок до конституції

Президент Росії Володимир Путін вважає, що 1 липня - це бездоганна дата для голосування за поправки до конституції. "Справді 1 липня виглядає як день, що цілком підходить для проведення всеросійського голосування щодо поправок до конституції. По-перше, з юридичної точки зору ця дата є бездоганною", - сказав він у понеділок, 1 червня, передає агенція "Інтерфакс".

Він зауважив, що якщо дата проведення голосування буде оголошена 1 червня, то у громадян буде 30 діб на те, щоб визначити своє ставлення до поправок. "І друге - на тлі мінливої ситуації та поліпшення ситуації з коронавірусною інфекцією, в боротьбі з епідемією у нас усе-таки є можливість - попереду цілий місяць ще - вжити додаткових заходів для поліпшення ситуації", - сказав Путін.

Своєю чергою голова Центральної виборчої комісії РФ Елла Памфілова заявила, що гарантує виконання всіх необхідних вимог при проведенні загальноросійського голосування щодо внесення поправок до конституції. "Ми зараз фактично зробили все можливе, і до цього часу, до 1 липня, я гарантую, що будуть виконані всі необхідні вимоги щодо проведення загальноросійського голосування - відкритість, прозорість", - сказала вона.

Нагадаємо, що російський парламент 11 березня схвалив пакет нововведень до конституції, ініційований президентом РФ. Серед іншого вони передбачають обнулення президентських термінів Володимира Путіна, що дозволить йому знову обійняти посаду президента Росії.

Референдум щодо поправок до конституції Росії спочатку мав відбутися 22 квітня, однак його проведення було скасовано через пандемію коронавірусу. За даними російської недержавної дослідницької організації "Левада-Центр", тільки чверть росіян готові проголосувати за внесення нововведень в основний закон, кожен десятий має намір проголосувати проти.