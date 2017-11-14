 У Росії набули чинності закони про фейки та образи влади | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2019

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Новини

У Росії набули чинності закони про фейки та образи влади

У Росії 29 березня набули чинності закони про відповідальність за фейкові новини та образу влади. Штрафи за порушення сягають сотень тисяч рублів. Правозахисники обурені.

Під час одного з мітингів проти інтернет-цензури в Москві

Під час одного з мітингів проти інтернет-цензури в Москві. Напис на плакаті: "Путін бреше".

У Росії в п'ятницю, 29 березня, набули чинності закони, що передбачають стягнення штрафу за поширення фейкових новин та образу влади і державних символів. Нові обмеження стосуються тільки інтернет-видань, "традиційні медіа" виведені з-під їхньої дії.

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Представники хорватських медіа провели акцію проти тиску на журналістів та свободу слова. Вони звернулися до уряду, щоб той вплинув на ситуацію. (02.03.2019)

Депутати Національних зборів Франції більшістю голосів затвердили законопроекти, які президент Макрон планує застосувати для боротьби з фейковими новинами. (21.11.2018)

За поширення "недостовірної суспільно значущої інформації" накладатиметься штраф до 100 тисяч рублів. А якщо ця інформація призвела до "масового порушення громадського порядку і безпеки", то максимальний розмір штрафу збільшується до 400 тисяч рублів.

Роскомнагляд зобов'язаний попередити суб'єкта "образи" про блокування за добу, надаючи йому тим самим можливість видалити повідомлення. Арешт за цим звинуваченням можливий тільки в разі, якщо порушення вчинено повторно.

Правозахисники критикують нові закони

Раніше Рада з прав людини (РПЛ) при президентові РФ закликала главу держави відхилити закони і спрямувати їх на доопрацювання. Після підписання документів Володимиром Путіним 18 березня глава ради Михайло Федотов пообіцяв в інтерв'ю "Ехо Москви", що РПЛ стежитиме за їх застосуванням.

На думку керівника правозахисної групи "Агора" Павла Чікова, оскільки справами про неповагу до влади займатиметься Центр "Е" (головне управління з протидії ектремізму МВС РФ. - Ред.), то з погляду державної політики такі правопорушення фактично прирівнюються до екстремізму. "Думаю, на нас скоро чекає хвиля адміністративних справ про образу "його величності" і двору - з великими штрафами. Навіть за участь в неузгодженому мітингу штраф втричі менший", - заявив Чіков "Медузі".

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