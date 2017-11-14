У Росії набули чинності закони про фейки та образи влади

У Росії в п'ятницю, 29 березня, набули чинності закони, що передбачають стягнення штрафу за поширення фейкових новин та образу влади і державних символів. Нові обмеження стосуються тільки інтернет-видань, "традиційні медіа" виведені з-під їхньої дії.

За поширення "недостовірної суспільно значущої інформації" накладатиметься штраф до 100 тисяч рублів. А якщо ця інформація призвела до "масового порушення громадського порядку і безпеки", то максимальний розмір штрафу збільшується до 400 тисяч рублів.

Роскомнагляд зобов'язаний попередити суб'єкта "образи" про блокування за добу, надаючи йому тим самим можливість видалити повідомлення. Арешт за цим звинуваченням можливий тільки в разі, якщо порушення вчинено повторно.

Правозахисники критикують нові закони

Раніше Рада з прав людини (РПЛ) при президентові РФ закликала главу держави відхилити закони і спрямувати їх на доопрацювання. Після підписання документів Володимиром Путіним 18 березня глава ради Михайло Федотов пообіцяв в інтерв'ю "Ехо Москви", що РПЛ стежитиме за їх застосуванням.

На думку керівника правозахисної групи "Агора" Павла Чікова, оскільки справами про неповагу до влади займатиметься Центр "Е" (головне управління з протидії ектремізму МВС РФ. - Ред.), то з погляду державної політики такі правопорушення фактично прирівнюються до екстремізму. "Думаю, на нас скоро чекає хвиля адміністративних справ про образу "його величності" і двору - з великими штрафами. Навіть за участь в неузгодженому мітингу штраф втричі менший", - заявив Чіков "Медузі".