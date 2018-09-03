У Росії затримують протестувальників проти пенсійної реформи

У Росії на акціях протесту проти пенсійної реформи, які проходять у неділю, 9 вересня, затримали сотні людей. Сайт "ОВД-Инфо", який узагальнює дані про акції, повідомив про 291-го затриманого. За його даними, найбільше затриманих в Єкатеринбурзі (58), Омську (43) та Краснодарі (28).

Утім, кількість затриманих може бути значно вищою. Поліція Санкт-Петербурга повідомила, що в місті на несанкціонованій акції були затримані до ста людей, водночас місцеві ЗМІ пишуть про 400-500 затриманих. Штаб російського опозиціонера Олексія Навального в Краснодарі також повідомив про близько сотні затриманих.

На акції в Москві в районі Пушкінської площі зібралися близько чотирьох тисяч людей, передає кореспондент DW. Поліція оцінила кількість протестувальників в дві тисячі. Учасники акції скандували "Росія буде вільною!". Поліція почала затримувати учасників акції, співробітники загону спецпризначення били протестувальників.

Серед затриманих, зокрема, координатор московського штабу Навального Олег Степанов, активістка арт-групи Pussy Riot Вероніка Нікулішина, видавець російського інтернет-ЗМІ "Медіазона" Петро Верзилов.

Демонстрації, організовані командою опозиційного політика Олексія Навального, відбуваються в єдиний день голосування, коли в РФ обирають губернаторів, мерів та депутатів різних рівнів. За даними організаторів, акції пройшли в 83 містах Росії.

Прибічників Навального в багатьох містах РФ почали затримувати ще за кілька днів до початку протестів. Сам Олексій Навальний був затриманий 27 серпня і засуджений судом до адміністративного арешту на 30 діб, тому не зміг взяти участь в акції у Москві.