У Росії засудили майора за шпигунство на користь України

У Росії за розкриття державної таємниці та шпигунство на користь України майора Чорноморського флоту Долгополова та його співмешканку Сухоносову засудили до 10 та 9 років позбавлення волі відповідно. Про це у четвер, 28 лютого, повідомила агенція "Інтерфакс" з посилання на центр громадських звязків Федеральної служби безпеки Росії.

"Рішенням Північно-кавказького окружного військового суду Долгополов Д.А. засуджений до позбавлення волі терміном 10 років з відбуванням покарання в колонії суворого режиму. Сухоносова А.С. - до позбавлення волі терміном 9 років з відбуванням покарання в колонії загального режиму", - йдеться в повідомленні.

За даними ФСБ РФ, Сухоносову завербував співробітник Головного управління розвідки міністерства оборони України, і вона залучила Долгополова до "конфіденційного співробітництва з українською спецслужбою за грошову винагороду" - передачі відомостей про діяльність частин Чорноморського флоту.

Як повідомляє "Інтерфакс", засуджені визнали провину. Долгополова та Сухоносову затримали в Сімферополі у вересні 2017 року.

Росія анексувала український півострів Крим навесні 2014 року.