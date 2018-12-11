 У Росії вперше опубліковані радянські оригінали пакту Молотова-Ріббентропа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.06.2019

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Новини

У Росії вперше опубліковані радянські оригінали пакту Молотова-Ріббентропа

В СРСР існування секретного протоколу до договору про ненапад між Радянським Союзом та Німеччиною (також відомого як пакт Молотова-Ріббентропа) заперечувалося. Він був знайдений у 1992 році і опублікований тільки зараз.

Представник МЗС Німеччини Фрідріх Гаус, міністр закордонних справ Німеччини Йоахім фон Ріббентроп, генеральний секретар ЦК ВКП(б) Йосип Сталін та нарком закордонних справ В'ячеслав Молотов

Зліва направо: представник МЗС Німеччини Фрідріх Гаус, міністр закордонних справ Німеччини Йоахім фон Ріббентроп, генеральний секретар ЦК ВКП(б) Йосип Сталін та нарком закордонних справ В'ячеслав Молотов

Російський фонд "Історична пам'ять" вперше опублікував скани оригінального Договору про ненапад між Радянським Союзом і Німеччиною від 23 серпня 1939 року і секретного додаткового протоколу до нього. Відповідна публікація з'явилася на сайті фонду в п'ятницю, 31 травня. Скани були надані фонду Історико-документальним департаментом міністерства закордонних справ Росії.

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Договір про ненапад умістився на двох сторінках, секретний додатковий протокол до нього, який розподіляв зони впливу СРСР і Німеччини в Східній Європі, - це півтори сторінки. Сам пакт був опублікований відразу після підписання, інформація ж про додатковий протокол трималася під грифом секретності, хоча через короткий час і просочилася через дипломатичні кола.

У 1948 році секретний протокол по фотокопіях німецького оригіналу, що не зберігся, був опублікований в збірнику Держдепартаменту США "Нацистсько-радянські відносини. 1939 - 1941". В СРСР існування секретного протоколу, що зберігався в архіві ЦК КПРС, категорично заперечувалося. У 1992 році, після розсекречення архіву, він був виявлений істориком Дмитром Волкогоновим. Верховна Рада СРСР і німецький Рейхстаг не були обізнані з текстом "Секретного додаткового протоколу", він не був ратифікований парламентами і де-юре був особистою угодою Сталіна і Гітлера.

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  • Звільнення концтабору Дахау

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  • Встановлення радянського прапора над Рейхстагом 2. травня 1945 року

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    Смертоносні 18 хвилин

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  • Німецькі військові йдуть здаватися в полон, 1945 рік

    Завершення Другої світової війни: як це було

    Дорога в полон

    Німецьких солдатів, які пережили війну, майже скрізь очікує полон. Британські та американські табори військовополонених при цьому вважалися гуманними. На відміну від радянських. З 1941 по 1945 рік понад три мільйони німецьких солдатів потрапили в радянський полон. Третина з них (майже 1,1 мільйона осіб) загинули. Останні німецькі солдати повернулися додому з полону аж 1955 року.

  • Газети з заголовками про смерть Гітлера

    Завершення Другої світової війни: як це було

    Новина дня

    Заради цього боролися солдати Антигітлерівської коаліції. 2 травня 1945 року зі спецвипуску армійської газети Stars and Stripes американські солдати дізнаються про смерть Адольфа Гітлера. Полегшення читається на їхніх обличчях. Закінчення війни близько.

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  • Солдат вмивається у Шпрее, Берлін 1945 року

    Завершення Другої світової війни: як це було

    Виживання і після війни

    Людина й війна: цей невідомий німецький солдат вижив, проте його побут ще не скоро нормалізується. 1945 року вода, струм та опалення в Німеччині - розкіш. Аби вижити, треба мати силу волі, вміння імпровізувати та знаходити вирішення проблем.

  • Діти війни

    Завершення Другої світової війни: як це було

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    Вони не розуміють війни, але суцільні руїни під час і після війни стали для мільйонів німецьких дітлахів єдиним майданчиком для ігор. Ціле покоління виростало з цією травмою, наслідками якої досі залишаються типова німецька ощадливість та старанність.

    Автор: І.Ондрускова, Ф.Ваґенер, Т.Бондаренко


DW.COM

Завершення Другої світової війни: як це було

Беззастережною капітуляцією Німеччини у травні 1945 року завершилася Друга світова війна в Європі. Німеччина - в руїнах. Американські та радянські військові зустрічають тих, із ким вели довгу боротьбу. Фотодобірка DW. (09.05.2019)  

Посилання в інтернеті

Скани Договору про ненапад між СРСР та Німеччиною

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