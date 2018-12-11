У Росії вперше опубліковані радянські оригінали пакту Молотова-Ріббентропа

Російський фонд "Історична пам'ять" вперше опублікував скани оригінального Договору про ненапад між Радянським Союзом і Німеччиною від 23 серпня 1939 року і секретного додаткового протоколу до нього. Відповідна публікація з'явилася на сайті фонду в п'ятницю, 31 травня. Скани були надані фонду Історико-документальним департаментом міністерства закордонних справ Росії.
Договір про ненапад умістився на двох сторінках, секретний додатковий протокол до нього, який розподіляв зони впливу СРСР і Німеччини в Східній Європі, - це півтори сторінки. Сам пакт був опублікований відразу після підписання, інформація ж про додатковий протокол трималася під грифом секретності, хоча через короткий час і просочилася через дипломатичні кола.
У 1948 році секретний протокол по фотокопіях німецького оригіналу, що не зберігся, був опублікований в збірнику Держдепартаменту США "Нацистсько-радянські відносини. 1939 - 1941". В СРСР існування секретного протоколу, що зберігався в архіві ЦК КПРС, категорично заперечувалося. У 1992 році, після розсекречення архіву, він був виявлений істориком Дмитром Волкогоновим. Верховна Рада СРСР і німецький Рейхстаг не були обізнані з текстом "Секретного додаткового протоколу", він не був ратифікований парламентами і де-юре був особистою угодою Сталіна і Гітлера.
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Шоковані переможці
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Новина дня
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Завершення Другої світової війни: як це було
Виживання і після війни
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Завершення Другої світової війни: як це було
Втрачене дитинство
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Автор: І.Ондрускова, Ф.Ваґенер, Т.Бондаренко