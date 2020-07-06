 У Росії арештували ексжурналіста за підозрою в держзраді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Росії арештували ексжурналіста за підозрою в держзраді

Затриманого в Росії радника глави "Роскосмосу", колишнього співробітника видань "Коммерсант" та "Ведомости", Івана Сафронова звинувачують у шпигунстві на користь НАТО.

Іван Сафронов

Іван Сафронов (праворуч)

У Росії у вівторок, 7 липня, був затриманий радник глави "Роскосмосу", колишній співробітник видань "Коммерсант" та "Ведомости" Іван Сафронов, стосовно якого було порушено кримінальну справу за статтею "державна зрада". Лефортовський суд Москви увечері того ж дня заарештував його на два місяці.

У ФСБ РФ заявили, що Сафронов, "виконуючи завдання однієї зі спецслужб НАТО, збирав і передавав її представнику дані про військово-технічне співробітництво, оборону та безпеку Російської Федерації, що становлять державну таємницю". Як повідомив захисник Сафронова, на думку слідства, журналіст був завербований 2012 року, а в 2017 році передав чеській спецслужбі, яка була прикриттям для розвідки США, секретні відомості про постачання Росією зброї на Близький Схід та в Афкрику. 

Сам Сафронов свою провину не визнає та вважає, що його переслідування пов'язане з журналістською діяльністю. За словами його адвоката Івана Павлова, очевидно, що за його клієнтом довго стежили. "Справу було порушено шостого липня, але в ній вже сім томів, прошитих та пронумерованих. Таке рідко буває навіть після років попереднього слідства", - зазначив Павлов.

Дивитись відео 01:47

Шпигуни в Берліні: все про ЦРУ і КДБ в одному музеї (13.09.2016)

 

DW.COM

Суд у Москві засудив американця до 16 років ув'язнення за шпигунство

Московський міський суд визнав громадянина США Пола Вілана винним у шпигунстві. Його засуджено до 16 років позбавленя волі. (15.06.2020)  

США закликають Росію негайно звільнити американця, засудженого за шпигунство

У Росії громадянина США Пола Вілана позбавили права на справедливий судовий розгляд та піддали "жахливому" поводженню, йдеться в заяві Державного департаменту. (15.06.2020)  

Це не фантастика: шпигунство за допомогою LED-ламп

Звуки утворюють акустичні хвилі, які викликають - нехай і мінімальне - мерехтіння LED-ламп. Ізраїльські науковці продемонстрували, як завдяки цим знанням можна підслухати розмову у віддаленому приміщенні. (24.06.2020)  

Також за темою

Russland Lubljanka Platz Moskau

ФСБ обвинуватила у шпигунстві затриманого в 2019 році українця 06.07.2020

Колишнього українського футболіста Василя Василенка затримали в РФ у жовтні 2019 року за підозрою у контрабанді. Тепер його обвинувачують у шпигунстві.

Paul Whelan USA Prozess Spionage

Суд у Москві засудив американця до 16 років ув'язнення за шпигунство 15.06.2020

Московський міський суд визнав громадянина США Пола Вілана винним у шпигунстві. Його засуджено до 16 років позбавленя волі.

Gulag Perm 36 - ehemalige Sowejtunion

Російська ФСБ повідомила про засудження українця за шпигунство в анексованому Криму 06.06.2019

Суд в анексованому Криму засудив до десяти з половиною років українського громадянина Костянтина Давиденка. В російській ФСБ стверджують, що його визнали винним у шпигунстві на користь України.

Реклама

Докладно

Приведення до присяги новобранців Бундесверу в Берліні

У Німеччині заговорили про відновлення призову в армію

У ФРН розгорається дискусія про те, що краще - призивати молодь на обов'язкову військову чи цивільну службу.  

Ольга Стефанішина

Київ очікує результатів щодо "промислового безвізу" з ЄС

Ольга Стефанішина очікує результати оцінки законодавства щодо "промислового безвізу" до жовтня.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  