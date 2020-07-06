У Росії арештували ексжурналіста за підозрою в держзраді

Затриманого в Росії радника глави "Роскосмосу", колишнього співробітника видань "Коммерсант" та "Ведомости", Івана Сафронова звинувачують у шпигунстві на користь НАТО.
У Росії у вівторок, 7 липня, був затриманий радник глави "Роскосмосу", колишній співробітник видань "Коммерсант" та "Ведомости" Іван Сафронов, стосовно якого було порушено кримінальну справу за статтею "державна зрада". Лефортовський суд Москви увечері того ж дня заарештував його на два місяці.
У ФСБ РФ заявили, що Сафронов, "виконуючи завдання однієї зі спецслужб НАТО, збирав і передавав її представнику дані про військово-технічне співробітництво, оборону та безпеку Російської Федерації, що становлять державну таємницю". Як повідомив захисник Сафронова, на думку слідства, журналіст був завербований 2012 року, а в 2017 році передав чеській спецслужбі, яка була прикриттям для розвідки США, секретні відомості про постачання Росією зброї на Близький Схід та в Афкрику.
Сам Сафронов свою провину не визнає та вважає, що його переслідування пов'язане з журналістською діяльністю. За словами його адвоката Івана Павлова, очевидно, що за його клієнтом довго стежили. "Справу було порушено шостого липня, але в ній вже сім томів, прошитих та пронумерованих. Таке рідко буває навіть після років попереднього слідства", - зазначив Павлов.
Московський міський суд визнав громадянина США Пола Вілана винним у шпигунстві. Його засуджено до 16 років позбавленя волі. (15.06.2020)
У Росії громадянина США Пола Вілана позбавили права на справедливий судовий розгляд та піддали "жахливому" поводженню, йдеться в заяві Державного департаменту. (15.06.2020)