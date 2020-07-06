У Росії арештували ексжурналіста за підозрою в держзраді

У Росії у вівторок, 7 липня, був затриманий радник глави "Роскосмосу", колишній співробітник видань "Коммерсант" та "Ведомости" Іван Сафронов, стосовно якого було порушено кримінальну справу за статтею "державна зрада". Лефортовський суд Москви увечері того ж дня заарештував його на два місяці.

У ФСБ РФ заявили, що Сафронов, "виконуючи завдання однієї зі спецслужб НАТО, збирав і передавав її представнику дані про військово-технічне співробітництво, оборону та безпеку Російської Федерації, що становлять державну таємницю". Як повідомив захисник Сафронова, на думку слідства, журналіст був завербований 2012 року, а в 2017 році передав чеській спецслужбі, яка була прикриттям для розвідки США, секретні відомості про постачання Росією зброї на Близький Схід та в Афкрику.

Сам Сафронов свою провину не визнає та вважає, що його переслідування пов'язане з журналістською діяльністю. За словами його адвоката Івана Павлова, очевидно, що за його клієнтом довго стежили. "Справу було порушено шостого липня, але в ній вже сім томів, прошитих та пронумерованих. Таке рідко буває навіть після років попереднього слідства", - зазначив Павлов.