 У російському Благовєщенську студент розстріляв одногрупників коледжу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.11.2019

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Новини

У російському Благовєщенську студент розстріляв одногрупників коледжу

У результаті стрілянини в коледжі російського міста Благовєщенська загинули двоє людей. Ще троє поранені.

Поліція Росії

В російському місті Благовєщенську в коледжі будівництва та житлово-комунального господарства в четвер, 14 листопада, студент закладу вчинив стрілянину. Як повідомило видання "Амурська служба новин" з посиланням на місцеве управління МВС Росії, за попередніми даними, одна людина загинула, троє поранені. Після того, як правоохоронцям вдалося заблокувати нападника в авдиторії, він вистрілив у себе і помер.

Згодом стало відомо, що лікарі прооперували двох підлітків, які постраждали під час стрілянини в коледжі. Один з неповнолітніх перебуває в тяжкому стані, повідомляє "Інтерфакс". З коледжу вивели всіх педагогів і учнів. За попередньою інформацією, причиною події став конфлікт між однолітками.

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За даними де-факто влади анексованого Росією Криму, щонайменше 19 людей загинули, десятки поранені внаслідок стрілянини в політехнічному коледжі. Справу про теракт перекваліфіковано у справу про вбивство. (17.10.2018)

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Нападник - 19-річнийстудент

Нападнику було 19 років, він був студентом четвертого курсу. У міносвіти РФ повідомили, що цей студент не демонстрував ознак асоціальної поведінки. Під час заняття юнак вийшов в туалет і повернувся вже з рушницею. На той час у авдиторії перебувало близько 20 осіб. Одній із викладачок вдалося вийти з будівлі й викликати поліцію.

За інформацією пресслужби адміністрації міста, міськвлада планує вжиття заходів щодо посилення безпеки в інших освітніх закладах. Заняття в коледжі, де сталася стрілянина, припинені і відновляться в п'ятницю, передає "Інтерфакс". Так само в місті призупинили проведення будь-яких масових заходів на наступні три дні.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року в політехнічному коледжі міста Керч на анексованому Росією півострові Крим один із студентів влаштував стрілянину. Тоді загинуло понад 20 осіб.

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