У Римі тисячі людей протестували проти антиміграційної політики уряду

Тисячі людей вийшли на вулиці Рима ввечері у суботу, 16 грудня, з протестами проти міграційної політики уряду. Вони скандували "Зупинити расизм" та "Ні Сальвіні", передає агенція AFP. Деякі з демонстрантів були вдягнуті у жовті жилети, на яких була написана цитата з пісні Боба Марлі Get up, Stand up for your rights ("Піднімайся, вставай за свої права"). Демонстрація була організована союзом USB та коаліцією партій Potere al Popolo ("Сила для народу").

Демонстранти, серед яких багато вихідців з інших країн, протестують проти нового антиміграційного указу, вважаючи, що він лише спровокує появу більшої кількості нелегальних мігрантів. "Два роки тому ми запровадили кримінальне покарання для тих, хто рятує тисячі людей у морі, і в кінцевому підсумку закриваємо порти для човнів з тими, хто вижив", - йдеться у заяві правозахисної групи "Права людини". Італійська Рада з питань біженців заявила, що "серйозно стурбована" новим законом.

Серед демонстрантів багато мігрантів

7 листопада італійський сенат підтримав указ міністра внутрішніх справ країни Маттео Сальвіні, спрямований на запровадження жорсткішої міграційної політики. Він передбачає виділення у 2018-2020 роках 3,5 мільйона євро на примусову репатріацію людей, що не мають легального статусу в країні, а також скасовує надання дворічного дозволу на проживання шукачам притулку у рамках "гуманітарного захисту".

Також указ обмежує дозвіл на проживання в країні для мігрантів, що прибули до Італії через Середземне море. Буде також запроваджено нову процедуру швидкого вислання "небезпечних" шукачів притулку. За словами критиків, цей указ залишить тисячі мігрантів на вулиці після того, як вони будуть позбавлені державної підтримки.

