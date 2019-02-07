 У Римі сотні тисяч людей вийшли на акцію проти економічних заходів уряду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.02.2019

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Новини

У Римі сотні тисяч людей вийшли на акцію проти економічних заходів уряду

Італійські профспілки виступили проти низки економічних заходів уряду країни. На їхній заклик відгукнулися сотні тисяч громадян, які вийшли на акцію протесту в Римі.

Нинішню акцію протесту називають найбільшою подібною за останні чотири роки

Нинішню акцію протесту називають найбільшою подібною за останні чотири роки

Сотні тисяч людей у Римі відгукнулись на заклики італійських профспілок і вийшли в суботу, 9 лютого, на акцію протесту проти економічних заходів уряду країни. Як повідомляє агенція AFP, під гаслом "Майбутнє для роботи" демонстранти закликали уряд забезпечити кращі державні та приватні інвестиції, провести фундаментальні реформи економіки та створити нові робочі місця.

акція протесту в Римі

Сотні тисяч італійців підтримали вимоги профспілок

Як зазначається, це найбільша подібна демонстрація в Італії за останні чотири роки. Профспілки звинувачують італійський уряд у надто малих інвестиціях для підтримки економіки. Крім того, заходи запланованої пенсійної реформи вони вважають недостатніми. Також профспілки переконані, що запровадження базового доходу допоможе боротися з бідністю та безробіттям у країні.

Нагадаємо, з березня 2018 року в Італії керує коаліція із правопопулістської партії "Ліга Півночі" та популістського "Руху п'яти зірок". За останні три місяці 2018 року італійська економіка скоротилася через падіння експорту. Як зазначає AFP, це посилює і без того суттєві бюджетні проблеми.

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