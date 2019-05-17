 У Раді Європи заявили про рівні права країн на участь у ПАРЄ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2019

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Новини

У Раді Європи заявили про рівні права країн на участь у ПАРЄ

Комітет міністрів Ради Європи заявив, що всі країни-члени організації повинні мати рівні права на участь у роботі Парламентської асамблеї Ради Європи.

Учасники зустрічі Кабінету міністрів РЄ в Гельсінкі

Учасники зустрічі Кабінету міністрів РЄ в Гельсінкі

Комітет міністрів Ради Європи вітатиме участь усіх країн-членів Ради Європи (РЄ) вже в червневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). "Усі країни-члени повинні мати право брати участь на рівноправних умовах у Комітеті міністрів і Парламентській асамблеї, двох статутних органах Ради Європи", - йдеться в заяві, поширеній у п'ятницю, 17 травня, за підсумками засідання Комітету міністрів РЄ в Гельсінкі.

"Міністри вітатимуть участь усіх країн-членів у сесії Парламентської асамблеї наступного червня з урахуванням важливості виборів генерального секретаря та суддів Європейського суду з прав людини", - зазначається в заяві, опублікованій на сайті РЄ. У ній також вказується, що одним із основних зобов'язань країн-членів є сплата внесків до бюджету організації.

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Тим часом Росія вже запевнила, що готова відновити сплату внесків у бюджет Ради Європи за умови повноправної участі в роботі ПАРЄ. Про це заявив перший заступник голови комітету Ради Федерації у міжнародних справах Володимир Джабаров.

"Думаю, це питання вирішуватиметься в робочому порядку між керівництвом ПАРЄ і російським міністерством закордонни справ. Ми готові, якщо буде повноправна участь - як будь-якої делегації", - сказав Джабаров агентству "Інтерфакс", відповідаючи на запитання, чи заплатить Росія за участь у ПАРЄ цього року.

Нагадаємо, що російська делегація не бере участі в сесіях ПАРЄ після того, як у 2014 році була позбавлена частини своїх повноважень з огляду на Крим та події на Донбасі. Зі свого боку РФ припинила сплачувати внески в РЄ, що могло призвести до її виключення з організації. Як умову для поновлення виплат до бюджету РЄ і повернення делегації в ПАРЄ російська сторона ставить відновлення в повному обсязі її повноважень.

Український міністр закордонних справ Павло Клімкін 13 травня заявив, що Україна готова відмовитися від дотримання мінських домовленостей у випадку, якщо деякі європейські держави доб'ються зняття санкційного тиску з Росії в РЄ.

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