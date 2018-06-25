 У Раді Європи вимагають від Києва протистояти нападам на ромів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2018

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Новини

У Раді Європи вимагають від Києва протистояти нападам на ромів

Комісарка Ради Європи з прав людини Дуня Міятович вимагає від української влади більших зусиль із захисту ромів від радикалів та притягнення винних у нападах до відповідальності.

Дуня Міятович наполягає, що в Україні мають докладати більших зусиль для захисту ромів

Дуня Міятович наполягає, що в Україні мають докладати більших зусиль для захисту ромів

Комісарка Ради Європи з прав людини Дуня Міятович вимагає від українських правоохоронців збільшити зусилля для протистояння радикалам, які нападають на ромів та правозахисників. "Я закликаю українську владу активізувати зусилля, спрямовані на припинення таких нападів та притягнути до відповідальності винних у них", - написала вона на своїй сторінці в мережі Facebook у понеділок, 25 червня.

Міятович зазначила, що напад на табір ромів у Львові, скоєний ввечері 23 червня, є лише однією з кількох атак радикальних груп проти ромів та правозахисників в Україні, вчинених за останні два місяці. "Правозахисники проінформували мене, що реакція на насильство та залякування, спрямовані проти ромів, у багатьох випадках була байдужою або неефективною. Тому я закликаю українську владу посилити превентивні заходи, кримінально переслідувати та притягати до відповідальності винних у таких актах насильства", - наголосила Міятович. Вона назвала затримання підозрюваних у нападі у Львові "кроком у правильному напрямку" та запевнила, що пильно стежитиме за ситуацією. 

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Нагадаємо, пізно ввечері 23 червня у лісовому масиві на околиці Львова напад на табір ромів здійснила група невідомих осіб у масках. Вони були озброєні ножами. Внаслідок нападу загинув 24-річний ром, який є мешканцем села Рівне Закарпатської області. Ще трьох госпіталізували з ножовими пораненнями - 19-річного мешканця міста Мукачево, 30-річну жительку села Буркатове Закарпатської області та 10-річного хлопчика, який також є мешканцем села Буркатове. Поліція затримала вісьмох підозрюваних у причетності до нападу, їм оголосили про підозру.

Напади радикалів на табори ромів останнім часом відбуваються в Україні регулярно. 22 квітня у Києві невідомі особи спалили табір ромів на Лисій горі у Києві. Відповідальність за цей акт взяли на себе праворадикали з організації "С14", вони пояснили його потребою в гарантуванні безпеки для місцевих мешканців.

9 травня невідомі спалили табір ромів поблизу Львова. Увечері 22 травня група озброєних осіб вчинила напад на табір ромів у Тернопільській області, які врятувалися втечею, під час сутички загорілися намети табору.

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