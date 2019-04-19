 У Північній Ірландії під час масових заворушень застрелили журналістку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.04.2019

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Новини

У Північній Ірландії під час масових заворушень застрелили журналістку

У північноірландському місті Лондондеррі під час масових заворушень вбили 29-річну журналістку Лайру Маккі.

Поліцейські під час заворушень у Лондондеррі

Поліцейські під час заворушень у Лондондеррі

У Північній Ірландії у результаті масових заворушень в місті Лондондеррі ввечері у четвер, 18 квітня, була застрелена 29-річна журналістка Лайра Маккі, повідомили у місцевій поліції. Жінка багато писала про конфлікт в Ольстері та його наслідки. Правоохоронці розглядають її вбивство як терористичний акт, інформує Reuters.

Заворушення сталися в районі Крегган напередодні великоднього вікенду, коли ірландські католики-націоналісти згадують про повстання проти британців у Дубліні в 1916 році. За повідомленням поліції, Лайра Маккі перебувала біля поліцейських у той момент, коли один з учасників заворушень вистрелив у їхній бік. Жінку доправили до лікарні з вогнепальним пораненням, але медикам не вдалося врятувати її життя.

На тлі переговорів щодо Brexit у регіоні зростають побоювання, що запровадження прикордонного контролю між Північною Ірландією та Ірландією стане поштовхом до нового спалаху насильства в Ольстері, де не спадає напруженість між націоналістами-католиками, які прагнуть возз'єднатися з Ірландією, і протестантами-юніоністами, які прагнуть залишатися в складі Великобританії.

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Аудіо й відео до теми

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