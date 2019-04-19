У Північній Ірландії під час масових заворушень застрелили журналістку

У північноірландському місті Лондондеррі під час масових заворушень вбили 29-річну журналістку Лайру Маккі.
У Північній Ірландії у результаті масових заворушень в місті Лондондеррі ввечері у четвер, 18 квітня, була застрелена 29-річна журналістка Лайра Маккі, повідомили у місцевій поліції. Жінка багато писала про конфлікт в Ольстері та його наслідки. Правоохоронці розглядають її вбивство як терористичний акт, інформує Reuters.
Заворушення сталися в районі Крегган напередодні великоднього вікенду, коли ірландські католики-націоналісти згадують про повстання проти британців у Дубліні в 1916 році. За повідомленням поліції, Лайра Маккі перебувала біля поліцейських у той момент, коли один з учасників заворушень вистрелив у їхній бік. Жінку доправили до лікарні з вогнепальним пораненням, але медикам не вдалося врятувати її життя.
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