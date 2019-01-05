 У ПЦУ повідомили, що її визнала Православна церква Кіпру | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.10.2020

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Новини

У ПЦУ повідомили, що її визнала Православна церква Кіпру

Під час богослужіння архієпископа всього Кіпру Хризостом ІІ він згадав у диптиху ім'я Єпіфанія як предстоятеля автокефальної Православної церкви України, повідомили в ПЦУ.

ПЦУ

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Православна церква України (ПЦУ) повідомила про її визнання з боку Православної церкви Кіпру. Про це в суботу, 24 жовтня, повідомляється на Facebook-сторінці ПЦУ. Згідно з повідомленням, 24 жовтня під час синодальної спільної божественної літургії в монастирі в Пафосі предстоятель Православної церкви Кіпру архієпископ Нової Юстиніани і всього Кіпру Хризостом II вперше пом'янув у диптиху ім'я митрополита Київського і всієї України Єпіфанія як предстоятеля автокефальної Православної церкви України.

"Таким чином, Кіпрська церква, яка є однією з найдавніших помісних церков, визнана автокефальною на III Вселенському соборі, і 10 - за місцем в диптиху, доєдналася до визнання томосу про автокефалію Православної церкви України і стала четвертою церквою, яка визнає помісну ПЦУ - після Вселенського патріархату, церкви Греції та Олександрійського патріархату", - зазначається в дописі.

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Згодом речник Київської метрополії ПЦУ Євстратій Зоря у дописі в соціальній мережі Facebook прокоментував цей крок як "надзвичайний та історичний розвиток подій, який має велике значення".

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