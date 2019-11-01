У провінції Ідліб поновилися криваві бої між військами Асада та ісламістами

Унаслідок поновлення бойових дій між ісламістами та збройними підрозділами сирійського уряду і його союзників у провінції Ідліб на півночі Сирії за два дні загинули близько 70 осіб. Такі дані щодо кількості загиблих з обох сторін оприлюднили в неділю, 1 грудня, в розташованому в Лондоні Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини, що посилається на мережу власних інформаторів.

За словами керівника центру Рамі Абделя Рахмана, нинішні бої стали "найзапеклішими" з моменту домовленостей щодо дій в Ідлібі міжє президентами Росії та Туреччини наприкінці серпня. Щонайменше 36 загиблих - сирійські військові або члени союзних до уряду в Дамаску збройних формувань, кажуть спостерігачі.

За їхніми даними, нинішнє загострення протистояння в провінції Ідліб спричинили атаки ісламістів з угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" на позиції урядових сил та їхніх союзників.

За даними кореспондента інформагенції AFP, у неділю було видно як бойові літаки завдавали ударів з повітря по позиціях ісламістів в районі Маарет-аль-Нуман, з яких вони напередодні витіснили урядові сили. Репортер повідомив про густий дим, що підіймався в повітря.

Урядовим військам упродовж 1 грудня вдалося повернути втрачені напередодні позиції, стверджують у Центрі моніторингу та кореспондент AFP.

Повідомляється також про масову втечу на північ сотень жителів сіл, розташованих неподалік від лінії зіткнення між урядовими військами та ворожими до уряду Башара Асада силами. Раніше з цієї частини провінції Ідліб втекли сотні тисяч жителів, рятуючись від конфлікту.