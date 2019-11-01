 У провінції Ідліб поновилися криваві бої між військами Асада та ісламістами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.12.2019

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Новини

У провінції Ідліб поновилися криваві бої між військами Асада та ісламістами

Упродовж двох днів бойових дій у сирійській провінції Ідліб загинуло близько 70 людей, кажуть спостерігачі. Нинішні сутички стали найзапеклішими за останні кілька місяців.

Бойові дії у провінції Ідліб

Наслідки бойових дій у провінції Ідліб (архівне фото)

Унаслідок поновлення бойових дій між ісламістами та збройними підрозділами сирійського уряду і його союзників у провінції Ідліб на півночі Сирії за два дні загинули близько 70 осіб. Такі дані щодо кількості загиблих з обох сторін оприлюднили в неділю, 1 грудня, в розташованому в Лондоні Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини, що посилається на мережу власних інформаторів.

За словами керівника центру Рамі Абделя Рахмана, нинішні бої стали "найзапеклішими" з моменту домовленостей щодо дій в Ідлібі міжє президентами Росії та Туреччини наприкінці серпня. Щонайменше 36 загиблих - сирійські військові або члени союзних до уряду в Дамаску збройних формувань, кажуть спостерігачі.

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Завданий американськими військовими удар з повітря по позиціях терористів "Аль-Каїди" у сирійській провінції Ідліб - порушення всіх досягнутих раніше домовленостей, наголосили в міністерстві оборони РФ. (01.09.2019)

За їхніми даними, нинішнє загострення протистояння в провінції Ідліб спричинили атаки ісламістів з угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" на позиції урядових сил та їхніх союзників.

За даними кореспондента інформагенції AFP, у неділю було видно як бойові літаки завдавали ударів з повітря по позиціях ісламістів в районі Маарет-аль-Нуман, з яких вони напередодні витіснили урядові сили. Репортер повідомив про густий дим, що підіймався в повітря. 

Урядовим військам упродовж 1 грудня вдалося повернути втрачені напередодні позиції, стверджують у Центрі моніторингу та кореспондент AFP.

Повідомляється також про масову втечу на північ сотень жителів сіл, розташованих неподалік від лінії зіткнення між урядовими військами та ворожими до уряду Башара Асада силами. Раніше з цієї частини провінції Ідліб втекли сотні тисяч жителів, рятуючись від конфлікту.

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    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    Гори тканини і море роботи

    Халілю 13 років, він родом з Дамаска. П'ять днів на тиждень підліток працює в кравецькій майстерні, розташованій у підвалі житлового будинку в робітничому районі Стамбула. Такі майстерні тут знайдеш практично на кожній вулиці. І чи не в кожній з них працюють однолітки Халіля.

  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    Праця замість школи

    Кравецькі машини строчать без угаву. Четверо з 15 працівників цієї текстильної міні-фабрики - діти, і всі вони родом із Сирії. Турецька легка промисловість - галузь, де широко використовується праця нелегальних робітників. До неї нерідко залучають дітей - дешеву, невибагливу та мовчазну робочу силу.

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    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    Сум за школою

    "Про майбутнє я не думаю", - каже 13-річний Халіль, розкладаючи відрізи бавовняної тканини. Його товариш, віком дещо старший за Халіля, шиє з цієї тканини жіноче спіднє. Розкласти тканину, розрізати, зшити - всі дії доведено до автоматизму. У Сирії Халіль навчався в третьому класі, але потім спалахнула війна і його родині довелося тікати - відтоді він не ходить до школи.

  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    Експлуатація чи допомога?

    Дитяча праця заборонена турецьким законодавством. Той, хто наймає дітей віком молодше 15 років, ризикує відповісти перед законом. Про це відомо й власнику кравецької майстерні, тож він воліє не називати свого імені. "Я даю дітям роботу, щоб вони не жебракували. Знаю, що це заборонено, але, з іншого боку, я допомагаю родинам, котрі мають якось виживати", - запевняє він.

  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    "Сподіваюсь повернутись додому"

    Мусі теж минає 13-й рік. Так само, як і багато робітників цієї кравецької майстерні, він родом з населеної переважно курдами північної сирійської провінції Афрін. Як Муса проводить своє дозвілля? "Граю у футбол, - відповідає хлопчина. - Сподіваюся, в Сирії скоро настане мир і ми зможемо повернутися додому. Там я хочу вивчитися та стати лікарем".

  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    Таємниця дешевизни

    Щодня тут шиють тисячі жіночих трусиків - різного розміру, кольору та фасону. Потім їх продаватимуть на базарах за ціною кілька турецьких лір за штуку. Мета - випускати дешевше, ніж конкуренти з Китаю. Діти у майстерні заробляють в перерахунку менше 50 євроцентів за годину, а дорослі - десь вдвічі більше.

  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    Батрачити по 12 годин на добу

    11-річна Арас працює в цій майстерні вже четвертий місяць. Її мама вагітна, батько сам працює на текстильній фабриці. Робочий день Арас розпочинається о 8-ій годині ранку, і працює вона часом по 12 годин. За день лише двічі вона має право на перерву. За все це дівчинка заробляє 700 турецьких лір на місяць, що в перерахунку - десь 153 євро.

  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    Навчання - розкіш

    Через те, що вона працює з понеділка до п'ятниці, Арас не може відвідувати державну школу. Щоб отримати хоч якусь освіту, по вихідних вона відвідує заняття, котрі проводить сирійська доброчинна організація. У навчальному плані математика, арабська та турецька мови. Вчителюють тут сирійки, котрі самі втекли до Туреччини, рятуючись від війни на батьківщині.

  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    Школа як місце відпочинку

    Щодня невеличку сирійську школу відвідують близько 70 дітей у віці від чотирьох до 18 років. Іноді самі вчительки приходять додому до родин та переконують батьків, щоб ті хоч по деяких днях відправляли дітей до школи. Адже це дасть їм можливість мати бодай якусь надію на майбутнє та бути тими, ким вони є - дітьми.

    Автор: Юлія Хан, Валерій Сааков


DW.COM

Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

Тисячі дітей, які втекли зі своїми батьками з Сирії до Туреччини, працюють, замість того, щоб навчатись у школі. Щоб хоч якось допомогти батькам, діти біженців працюють іноді по 12 годин на добу. (05.12.2017)  

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