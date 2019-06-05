У Празі відбувається найбільша за 30 років акція протесту

Сотні тисяч людей вийшли на вулиці чеської столиці з вимогою відставки прем'єр-міністра Андрея Бабіша, якого обвинувачують в корупції.
На вулиці Праги у неділю, 23 червня, вийшли сотні тисяч людей з протестами проти прем'єр-міністра країни Андрея Бабіша. За даними організатора акції - неурядової організації Million Moments for Democracy - участь в ній взяло близько 250 тисяч людей. Оглядачі відзначають, що ця демонстрація є наймасовішою з часів Оксамитової революції 1989 року.
Демонстранти вимагають негайної відставки прем'єра, якого обвинувачують у корупції, а також проведення незалежного розслідування щодо нього. Мітингарі несуть транспаранти з написами "Відставка" та вигукують "Ми тут". Через велику кількість людей в центрі міста не працює мобільний зв'язок, а також закрита станція метро, повідомляє агенція dpa.
Бабішузакидають, що у 2007 році він незаконно отримав для свого холдингу Agrofert мільйонні субсидії від Євросоюзу, які призначалися для підтримки малих підприємств. Політика обвинувачують також у тому, що пропри те, що він передав свій холдинг в трастовий фонд, він зберіг над ним контроль.
Раніше стало відомо, що після попереднього розслідування у ЄС було встановлено, що Бабіш має конфлікт інтересів. Внаслідок цього Єврокомісія може змусити Чехію повернути близько 17,4 мільйона євро, що були виділені компаніям Бабіша.
Сам прем'єр відкидає усі обвинувачення у свій бік. 26 червня парламент має знову проголосувати щодо висловлення недовіри уряду Бабіша. Однак опозиція сумнівається в успішності цього голосування. Раніше петицію щодо відставки Бабіша підписало близько 400 тисяч людей.
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