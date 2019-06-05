У Празі відбувається найбільша за 30 років акція протесту

На вулиці Праги у неділю, 23 червня, вийшли сотні тисяч людей з протестами проти прем'єр-міністра країни Андрея Бабіша. За даними організатора акції - неурядової організації Million Moments for Democracy - участь в ній взяло близько 250 тисяч людей. Оглядачі відзначають, що ця демонстрація є наймасовішою з часів Оксамитової революції 1989 року.

Демонстранти вимагають негайної відставки прем'єра, якого обвинувачують у корупції, а також проведення незалежного розслідування щодо нього. Мітингарі несуть транспаранти з написами "Відставка" та вигукують "Ми тут". Через велику кількість людей в центрі міста не працює мобільний зв'язок, а також закрита станція метро, повідомляє агенція dpa.

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш

Бабішузакидають, що у 2007 році він незаконно отримав для свого холдингу Agrofert мільйонні субсидії від Євросоюзу, які призначалися для підтримки малих підприємств. Політика обвинувачують також у тому, що пропри те, що він передав свій холдинг в трастовий фонд, він зберіг над ним контроль.

Раніше стало відомо, що після попереднього розслідування у ЄС було встановлено, що Бабіш має конфлікт інтересів. Внаслідок цього Єврокомісія може змусити Чехію повернути близько 17,4 мільйона євро, що були виділені компаніям Бабіша.

Протестувальники вимагають відставки прем'єра

Сам прем'єр відкидає усі обвинувачення у свій бік. 26 червня парламент має знову проголосувати щодо висловлення недовіри уряду Бабіша. Однак опозиція сумнівається в успішності цього голосування. Раніше петицію щодо відставки Бабіша підписало близько 400 тисяч людей.