 У Празі відбувається найбільша за 30 років акція протесту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2019

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Новини

У Празі відбувається найбільша за 30 років акція протесту

Сотні тисяч людей вийшли на вулиці чеської столиці з вимогою відставки прем'єр-міністра Андрея Бабіша, якого обвинувачують в корупції.

В акції протесту беруть участь сотні тисяч людей

В акції протесту беруть участь сотні тисяч людей

На вулиці Праги у неділю, 23 червня, вийшли сотні тисяч людей з протестами проти прем'єр-міністра країни Андрея Бабіша. За даними організатора акції - неурядової організації Million Moments for Democracy - участь в ній взяло близько 250 тисяч людей. Оглядачі відзначають, що ця демонстрація є наймасовішою з часів Оксамитової революції 1989 року.

Демонстранти вимагають негайної відставки прем'єра, якого обвинувачують у корупції, а також проведення незалежного розслідування щодо нього. Мітингарі несуть транспаранти з написами "Відставка" та вигукують "Ми тут". Через велику кількість людей в центрі міста не працює мобільний зв'язок, а також закрита станція метро, повідомляє агенція dpa.

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш

 Бабішузакидають, що у 2007 році він незаконно отримав для свого холдингу Agrofert мільйонні субсидії від Євросоюзу, які призначалися для підтримки малих підприємств. Політика обвинувачують також у тому, що пропри те, що він передав свій холдинг в трастовий фонд, він зберіг над ним контроль.

Раніше стало відомо, що після попереднього розслідування у ЄС було встановлено, що Бабіш має конфлікт інтересів. Внаслідок цього Єврокомісія може змусити Чехію повернути близько 17,4 мільйона євро, що були виділені компаніям Бабіша.

Протестувальники вимагають відставки прем'єра

Протестувальники вимагають відставки прем'єра

Сам прем'єр відкидає усі обвинувачення у свій бік. 26 червня парламент має знову проголосувати щодо висловлення недовіри уряду Бабіша. Однак опозиція сумнівається в успішності цього голосування. Раніше петицію щодо відставки Бабіша підписало близько 400 тисяч людей.

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"Кримський скандал" у Чехії: масові протести проти прем’єра (16.11.2018)

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У Чехії тривають протести проти голови уряду Андрея Бабіша, якого підозрюють у збереженні контролю над підприємствами, що отримували субсидії від Європейського Союзу. (05.06.2019)  

Тисячі чехів протестували проти уряду Андрея Бабіша

Демонстранти протестували по всій Чехії проти призначення нової міністерки юстиції, яка, як очікується, може закрити розслідування щодо корупції з боку прем'єр-міністра Андрея Бабіша. (30.04.2019)  

Тисячі чехів вийшли на антиурядову демонстрацію в Празі

Демонстранти в Празі та інших містах Чехії протестували проти уряду Андрея Бабіша та призначення нової міністерки юстиції. (07.05.2019)  

Аудіо й відео до теми

"Кримський скандал" у Чехії: масові протести проти прем’єра (16.11.2018)  

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Тисячі людей протестують у Чехії і вимагають відставки прем’єра країни Андрея Бабіша. Він начебто переховував свого сина в Криму, щоб той не міг свідчити у корупційній справі проти батька щодо махінацій з грошима ЄС.

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