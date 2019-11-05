 У Польщі тисячі людей протестували проти наступу на незалежність суддів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.12.2019

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Новини

У Польщі тисячі людей протестували проти наступу на незалежність суддів

Тисячі поляків протестували проти законопроєкту, який розширює дисциплінарну відповідальність суддів. Критики говорять, що законодавча ініціатива керівної партії "Право і справедливість" зашкодить незалежності суддів.

Акція протесту в Польщі

Акція протесту в Польщі

Тисячі людей вийшли на вулиці польських міст у середу, 18 грудня, щоб висловити протест проти суперечливого законопроєкту правлячої партії "Право і справедливість" (ПіС) щодо посилення дисциплінарної відповідальності суддів.

Як повідомляє агентство dpa, у Варшаві перед будівлею парламенту зібралися кілька тисяч протестувальників. Вони тримали прапори Польщі та ЄС та скандували "Вільні суди" та "Ми переможемо".

Такі акції протесту пройшли у майже 200 містах по всій Польщі та за кордоном, заявили організатори. Демонстрації координували асоціації суддів, прокурорів та адвокатів, а також неурядові організації.

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Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт ПіСу передбачає можливість звільнення та інші дисциплінарних заходів щодо суддів, які ставлять під сумнів законність судових рішень та кадрові обрання. Противники цього законопроєкту переконані, що такий урядовий контроль над суддями може посягати на їхню незалежність та дати можливість звільняти суддів, чиї погляди суперечать керівній партії.

Крім того, цей законопроєкт передбачає покарання, якщо судді прямо застосовуватимуть конституцію країни чи закони ЄС і таким чином будуть обходити суперечливі законодавчі реформи. Пропозиції також передбачають, що суддів може бути відсторонено за участь у "діяльності політичного характеру" або якщо вони діятимуть таким чином, що це може "зашкодити функціонуванню системи правосуддя".

Критики припускають, що нова законодавча ініціатива ПіС може бути використана для передачі контролю над відбором голови Верховного Суду від суддів до чинного президента країни. У висновку Верховного Суду припускається, що у разі ухвалення цього законопроєкту, Польщі, ймовірно, доведеться вийти з ЄС. Несумісність законопроєкту із законодавством ЄС також була підкреслена юридичним бюро Сейму.

Нижня палата парламенту Польщі має його розглянути у четвер, 19 грудня. У Європейській Комісії вже заявили, що ретельно вивчатимуть законопроєкт, зокрема його відповідність законодавству ЄС щодо незалежності суддів, заявив речник комісії Крістіан Віганд.

Уряд захищає суперечливу ініціативу

Водночас прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що запропоновані зміни спрямовані на запобігання "хаосу".

"Жодна серйозна країна не може дозволити деяким суддям ставити під сумнів можливість робити призначення або ухвалювати вироки, винесені іншими суддями", - стверджує Моравецький.

Як відомо, консервативна партія "Право і справедливість", яка у 2015 році прийшла до влади, здійснила судову реформу, щодо якої критично висловлювались як місцеві правники, так і Європейська Комісія. Нещодавно партія знову здобула перемога на виборах

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