 У Польщі схвалили закон про покарання суддів, який критикують у ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.12.2019

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У Польщі схвалили закон про покарання суддів, який критикують у ЄС

Польський парламент проголосував за покарання суддів, які сумніваються в законності судових рішень, а також застосовують законодавство ЄС та конституцію країни щодо суперечливих норм. Єврокомісія критикує цю реформу.

Польський парламент підтримав суперечливу судову реформу

Польський парламент підтримав суперечливу судову реформу

Нижня палата польського парламенту в п'ятницю, 20 грудня, схвалила суперечливу судову реформу, яку критикує Європейська комісія. Закон, запропонований правлячою партією "Право і справедливість" (ПіС), передбачає можливість звільнення та застосування інших дисциплінарних заходів щодо суддів, які ставлять під сумнів законність судових рішень та кадрові обрання. Також передбачено покарання, якщо судді прямо застосовуватимуть конституцію країни чи закони ЄС і таким чином будуть обходити суперечливі законодавчі реформи.

Також судді можуть бути відсторонені за участь у "діяльності політичного характеру" або якщо вони діятимуть таким чином, що це може "зашкодити функціонуванню системи правосуддя". Як стверджує ПіС, ця реформа необхідна, щоб зробити судову систему Польщі більш ефективною, передає агенція Reuters.

Правляча партія трохи пом'якшила свої вимоги, видаливши із законопроєкту норму, яка зобов'язувала суддів розкривати свої справжні імена у соціальних мережах, в яких вони представлені під псевдонімами. За законопроєкт ще має проголосувати Сенат, де опозиція має незначну перевагу, повідомляє агенція AP.

У Єврокомісії критикують запровадження судової реформи. Напередодні голосування за неї віцепрезидентка Єврокомісії Вєра Юрова звернулась листом до польської влади, в якому висловила своє занепокоєння цими нормами. У листі вона закликала Варшаву до консультацій з Венеціанською комісією Ради Європи з правових питань щодо цієї реформи.

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Європейський суд в Люксембурзі постановив, що законодавство Польщі про зниження пенсійного віку для суддів Верховного суду суперечить нормам ЄС. (24.06.2019)

Тисячі поляків протестували проти законопроєкту, який розширює дисциплінарну відповідальність суддів. Критики говорять, що законодавча ініціатива керівної партії "Право і справедливість" зашкодить незалежності суддів. (19.12.2019)

Після того, як законопроєкт все ж таки був прийнятий, представник польського уряду заявив, що Єврокомісія, ймовірно, висловила свою думку, "не маючи достовірної інформації" щодо запроваджених змін.

Суперечливу реформу критикують і в самій Польщі. Раніше Верховний суд країни у своєму висновку припустив, що в разі ухвалення цього законопроєкту Польщі, ймовірно, доведеться вийти з ЄС. Несумісність законопроєкту із законодавством ЄС також була підкреслена юридичним бюро Сейму. У Польщі відбулися багатотисячні протести проти цієї реформи. 

Нагадаємо, що консервативна партія "Право і справедливість", яка у 2015 році прийшла до влади, здійснила судову реформу, щодо якої критично висловлювались як місцеві правники, так і Європейська Комісія. Нещодавно партія знову здобула перемога на виборах.

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