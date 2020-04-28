 У Польщі з 4 травня запрацюють готелі та ТРЦ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.04.2020

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Новини

У Польщі з 4 травня запрацюють готелі та ТРЦ

Уряд Польщі дозволив роботу готелів та торгово-розважальних центрів з 4 травня. Утім, у магазинах в ТРЦ зберігатимуться обмеження щодо кількості покупців.

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Спорожнілі вулиці у Варшаві під час жорстких карантинних заходів

У Польщі з 4 травня відкриють свої двері готелі та торгово-розважальні центри (ТРЦ). Водночас у магазинах в ТРЦ зберігатиметься обмеження щодо кількості покупців. Про це у середу, 29 квітня, повідомив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. "Це - хороша новина для економіки", - сказав він, цитує інформагенція dpa.

Крім того, з наступного тижня відкриються музеї, бібліотеки, спортивні майданчики, реабілітаційні центри. Ясла та дитячі садки почнуть працювати з 6 травня.

Водночас Моравецький не прокоментував можливе послаблення прикордонного контролю для тих, хто доїжджає на роботу через кордон. Минулого тижня у кількох прикордонних містах країни відбулися протести проти обмежень для таких працівників, в яких взяли участь сотні людей.

За даними онлайн-ресурсу Worldometer, у Польщі зафіксовано 12415 підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом, померли 606 людей, в яких виявили вірус, 3025 - одужали.

Уряд Польщі вже послаблював жорсткі карантинні обмеження, які запровадили в середині березня. Зокрема, уряд дозволив жителям країни відвідувати парки та ліси, а також збільшив кількість людей, які можуть одночасно перебувати у приміщенні магазину чи церкви.

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