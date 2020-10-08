 У Польщі зафіксовано рекордні 8099 нових заражень коронавірусом за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2020

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Новини

У Польщі зафіксовано рекордні 8099 нових заражень коронавірусом за добу

У Польщі підтвердили 8099 нових інфікувань коронавірусом за добу, що є найвищим показником у країні з початку пандемії.

У Польщі підтвердили рекордну кількість інфікувань коронавірусом за добу

У Польщі підтвердили рекордну кількість інфікувань коронавірусом за добу

У Польщі за останню добу підтвердили 8099 нових заражень коронавірусом і 91 смертельний випадок внаслідок ускладнень, викликаних захворюванням на COVID-19. Про це в четвер, 15 жовтня, повідомило міністерство охорони здоров'я країни.

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Останніми днями у Польщі фіксують стрімке зростання добової кількості заражень коронавірусом: напередодні повідомляли про 6526 нових випадків, 13 жовтня - про 5068.

За останніми даними, у країні госпіталізовано 6538 пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19, з них 508 людей підключені до апаратів штучної вентиляції легень, повідомляє інформагентство Reuters.

Загалом у 38-мільйонній Польщі від початку пандемії зафіксовано понад 149 тисяч підтверджених випадків інфікування коронавірусом, померли 3308 людей, у яких підтвердили зараження.

Через різке зростання кількості заражень уряд Польщі минулого тижня вирішив суттєво посилити обмежувальні заходи. Зокрема, запроваджено обов'язковий масковий режим у громадських місцях, у тому числі й на вулиці. 

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