У Польщі "Газпрому" загрожує багатомільйонний штраф

Російську енергетичну компанію "Газпром" можуть в Польщі оштрафувати на суму 50 мільйонів євро через газопровід "Північний потік-2". У середу, 3 червня, польське відомство із захисту конкуренції та прав споживачів (UOKiK) ініціювало провадження проти "Газпрому".

Російському енергетичному велетню закидають ненадання польській владі інформації про спорудження газогону "Північний потік-2" під час антимонопольного розслідування, передає інформагенція Reuters.

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Зазначається, що ще на початку поточного року польське антимонопольне відомство зверталося до "Газпрому" з вимогою надати дані щодо спорудження газопроводу. Однак на цей запит російська компанія так і не відреагувала, що й стало приводом для ініціювання цього провадження.

"Газпром" не може бути вище закону, і з цієї причини я ініціював проти компанії провадження про накладення штрафу за ненадання інформації під час розслідування", - сказав голова UOKiK Томаш Хрустни, цитує Reuters.

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Нагадаємо, Польща розглядає спорудження газопроводу "Північний потік-2" як загрозу енергетичній безпеці ЄС, наполягаючи на тому, що цей газогін лише посилить залежність Євросоюзу від російського газу. Вашингтон теж вважає цей проєкт політичним і запровадив проти причетних до його спорудження компаній санкції.

Натомість у Москві та Берліні вказують на те, що проєкт будівництва цього газогону переслідує виключно економічні цілі й обурені через санкції США.