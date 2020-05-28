 У Польщі ″Газпрому″ загрожує багатомільйонний штраф | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2020

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Новини

У Польщі "Газпрому" загрожує багатомільйонний штраф

За відмову надати Польщі інформацію про спорудження газопроводу "Північний потік-2" російську компанію "Газпром" можуть оштрафувати в цій країні на 50 мільйонів євро.

Російська компанія Газпром

Російську енергетичну компанію "Газпром" можуть в Польщі оштрафувати на суму 50 мільйонів євро через газопровід "Північний потік-2". У середу, 3 червня, польське відомство із захисту конкуренції та прав споживачів (UOKiK) ініціювало провадження проти "Газпрому".

Російському енергетичному велетню закидають ненадання польській владі інформації про спорудження газогону "Північний потік-2" під час антимонопольного розслідування, передає інформагенція Reuters.

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Зазначається, що ще на початку поточного року польське антимонопольне відомство зверталося до "Газпрому" з вимогою надати дані щодо спорудження газопроводу. Однак на цей запит російська компанія так і не відреагувала, що й стало приводом для ініціювання цього провадження.

"Газпром" не може бути вище закону, і з цієї причини я ініціював проти компанії провадження про накладення штрафу за ненадання інформації під час розслідування", - сказав голова UOKiK Томаш Хрустни, цитує Reuters.

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Нагадаємо, Польща розглядає спорудження газопроводу "Північний потік-2" як загрозу енергетичній безпеці ЄС, наполягаючи на тому, що цей газогін лише посилить залежність Євросоюзу від російського газу. Вашингтон теж вважає цей проєкт політичним і запровадив проти причетних до його спорудження компаній санкції.

Натомість у Москві та Берліні вказують на те, що проєкт будівництва цього газогону переслідує виключно економічні цілі й обурені через санкції США.

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