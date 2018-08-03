 У пенітенціарній службі РФ спростували інформацію про звільнення Сенцова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.08.2018

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Новини

У пенітенціарній службі РФ спростували інформацію про звільнення Сенцова

Засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов не залишав колонію, заявили в пенітенціарній службі РФ. Раніше з'явилася інформація про звільнення українця.

Олег Сенцов (фото з архіву)

Олег Сенцов (фото з архіву)

Управління Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) Росії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі в неділю, 12 серпня, спростувало інформацію про звільнення засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова. Режисер перебуває в колонії в місті Лабитнангі та продовжує голодування, заявили в прес-службі регіонального відомства агентству "Інтерфакс-Урал".

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Напередодні ввечері російська журналістка Вікторія Івлєва поширила на своїй сторінці у Facebook інформацію про можливе звільнення Сенцова. Вона повідомила, що  ввечері суботи з Салехарда вилетів літак, на борту якого міг бути Сенцов. Пізніше Івлєва написала, що її могли дезінформувати. Сестра Олега Сенцова Наталія Каплан написала в соцмережі, що не може ані підтвердити, ані заперечити інформацію, оприлюднену Івлєвою.

Нагадаємо, Олега Сенцова утримують у колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, відомій як "Білий ведмідь". Сенцов голодує вже 91-й день. Він розпочав свою безстрокову акцію протесту 14 травня з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів у РФ. Сестра і адвокат українського режисера раніше повідомляли про значне погіршення стану його здоров'я.

З підтримкою і вимогами звільнити Олега Сенцова неодноразово виступали українські і закордонні діячі мистецтв та політики. 10 серпня президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним наголосив на важливості того, щоб Росія негайно знайшла гуманітарне вирішення ситуації навколо Олега Сенцова.

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