 У партії Меркель вимагають ″потужної відповіді″ ЄС та НАТО на дії Росії на Азові | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.12.2018

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Новини

У партії Меркель вимагають "потужної відповіді" ЄС та НАТО на дії Росії на Азові

На думку депутата Бундестагу Йоахіма Пфайффера, кораблі НАТО повинні гарантувати свободу судноплавства Керченською протокою. Водночас Пфаффер проти санкцій щодо "Північного потоку-2".

У порту Керчі

У порту Керчі

Речник з економічних питань фракції Християнсько-демократичного (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС) у Бундестазі Йоахім Пфайффер (Joachim Pfeiffer) виступив за "спільну, потужну відповідь ЄС та НАТО на російську провокацію в Азовському морі".

Пфайффер зокрема вважає, що після інциденту в Керченській протоці Північноатлантичний альянс (НАТО) має відправити в район протоки свої кораблі. "Таким чином судна НАТО повинні забезпечити міжнародний доступ до Азовського моря", - сказав Пфайффер в інтерв'ю агентству dpa, оприлюдненому у вівторок, 5 грудня. 

Йоахім Пфайффер

Йоахім Пфайффер

Нагадаємо, раніше канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) та глава МЗС країни Гайко Маас (Heiko Maas) відкинули заклики Києва щодо відправки військових кораблів у район Чорного та Азовського морів. У НАТО ж заявили, що з 2014 року вже суттєво збільшили свою присутність у Чорному морі.

"Північний потік-2" - окреме питання

Водночас Пфайффер висловився категорично проти зупинки проекту газопроводу "Північний потік-2" через ескалацію між Києвом і Москвою. За його словами, поведінка президента РФ Володимира Путіна є абсолютно неприйнятною, і світова спільнота повинна дати йому це зрозуміти. "Однак поспішні санкції чи навіть припинення будівництва "Північного потоку-2" я вважаю абсолютно неправильним підходом", - наголосив депутат Бундестагу. За його словами, газопровід сприятиме диверсифікації маршрутів постачання газу в Європу та підвищить ліквідність німецького та європейського ринків, а зупинкою будівництва "ми самі собі нашкодимо".

DW.COM

Кораблі знову проходять Керченською протокою до портів Маріуполя і Бердянська на Азовському морі, повідомив міністр інфраструктури.

Через конфлікт між Росією та Україною кандидат на посаду голови ХДС Фрідріх Мерц сумнівається у необхідності "Північного потоку-2". Інша кандидатка Аннеґрет Крамп-Карренбауер не виключає закриття портів для суден з РФ. (01.12.2018)

Німеччина має запевнення від РФ, що після побудови газогону "Північний потік-2" Україна залишиться транзитною державою, заявив глава МЗС ФРН Гайко Маас. У випадку виходу з проекту вона їх втратить. (03.12.2018)

Після інциденту в районі Керченської протоки у Німеччині лунають заклики переглянути плани з будівництва "Північного потоку-2". У доцільності проекту висловлюють сумнів і претенденти на посаду голови ХДС. Утім, в уряді відкидають критику. Гайко Маас зокрема зазначив, що участь ФРН у проекті - і в інтересах України.

Київ після інциденту заявляв також про блокування з боку РФ українських портів на Азовському морі, утім напередодні міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив про відновлення руху суден Керченською протокою в Азовське море.

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