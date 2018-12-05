У партії Меркель вимагають "потужної відповіді" ЄС та НАТО на дії Росії на Азові

Речник з економічних питань фракції Християнсько-демократичного (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС) у Бундестазі Йоахім Пфайффер (Joachim Pfeiffer) виступив за "спільну, потужну відповідь ЄС та НАТО на російську провокацію в Азовському морі".

Пфайффер зокрема вважає, що після інциденту в Керченській протоці Північноатлантичний альянс (НАТО) має відправити в район протоки свої кораблі. "Таким чином судна НАТО повинні забезпечити міжнародний доступ до Азовського моря", - сказав Пфайффер в інтерв'ю агентству dpa, оприлюдненому у вівторок, 5 грудня.

Йоахім Пфайффер

Нагадаємо, раніше канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) та глава МЗС країни Гайко Маас (Heiko Maas) відкинули заклики Києва щодо відправки військових кораблів у район Чорного та Азовського морів. У НАТО ж заявили, що з 2014 року вже суттєво збільшили свою присутність у Чорному морі.

"Північний потік-2" - окреме питання

Водночас Пфайффер висловився категорично проти зупинки проекту газопроводу "Північний потік-2" через ескалацію між Києвом і Москвою. За його словами, поведінка президента РФ Володимира Путіна є абсолютно неприйнятною, і світова спільнота повинна дати йому це зрозуміти. "Однак поспішні санкції чи навіть припинення будівництва "Північного потоку-2" я вважаю абсолютно неправильним підходом", - наголосив депутат Бундестагу. За його словами, газопровід сприятиме диверсифікації маршрутів постачання газу в Європу та підвищить ліквідність німецького та європейського ринків, а зупинкою будівництва "ми самі собі нашкодимо".

Після інциденту в районі Керченської протоки у Німеччині лунають заклики переглянути плани з будівництва "Північного потоку-2". У доцільності проекту висловлюють сумнів і претенденти на посаду голови ХДС. Утім, в уряді відкидають критику. Гайко Маас зокрема зазначив, що участь ФРН у проекті - і в інтересах України.

Київ після інциденту заявляв також про блокування з боку РФ українських портів на Азовському морі, утім напередодні міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив про відновлення руху суден Керченською протокою в Азовське море.