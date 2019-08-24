 У Парижі нападник убив чотирьох осіб у штаб-квартирі поліції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.10.2019

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Новини

У Парижі нападник убив чотирьох осіб у штаб-квартирі поліції

П'ятеро співробітників поліції, включно із нападником, загинули під час ножової атаки у штаб-квартирі поліції в Парижі. Мотиви нападника наразі невідомі.

Поліція перекрила територію навколо штаб-квартири правоохоронців поруч із собором Паризької Богоматері

Поліція перекрила територію навколо штаб-квартири правоохоронців поруч із собором Паризької Богоматері

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Нападник з ножем у четвер, 3 жовтня, проникнув на територію штаб-квартири поліції у Парижі та вбив чотирьох осіб. Згодом він був застрелений, повідомляє агенція dpa з посиланням на представника профспілки поліції Люіка Травера. За його словами, нападник був адміністративним співробітником поліції.

У свою чергу, телеканал BFMTV інформує, що нападник з керамічним ножем почав нападати на людей у своєму кабінеті і потім пересувався будівлею. За версією телеканалу, ймовірною причиною атаки став внутрішній конфлікт у межах поліції.

Офіційного підтвердження атаки та кількості жертв ще немає. Однак територія навколо штаб-квартири поліції в Парижі перекрита.

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